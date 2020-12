Se venden mansiones de Cher y Nicky Jam en 17 y 3,3 mdd

Una mansión de Miami Beach que perteneció a la estrella del pop Cher fue vendida por 17 millones de dólares, mientras que el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam puso a la venta por 3,3 millones de dólares su lujosa residencia ubicada en una isla de la citada ciudad costera, informaron este miércoles medios especializados.

La cantante, actriz y celebridad de televisión estadounidense, y quien fuera conocida como la "Diosa del Pop", vendió en 1996 su mansión de La Gorce Island, en Miami Beach, por 4,3 millones de dólares, una residencia que tuvo en propiedad por dos años.

Ahora, los registros de la propiedad indican que la mansión fue vendida por 17 millones de dólares por la firma inmobiliaria Douglas Elliman al magnate de la hostelería Keith Menin, quien planea llevar a cabo una renovación de la propiedad, según el medio especializado The Real Deal.

La mansión de 11.460 pies cuadrados dispone de seis habitaciones, siete baños y un medio baño. Incluye una casa de huéspedes, patios, gimnasio, bar, oficina, piscina y muelle embarcadero.

Cher, de 74 años, que comenzó su carrera como bailarina "go-go", afincada hoy por hoy en California, ha sido ganadora del Oscar a la mejor actriz (Moonstruck), del Emmy (Cher: The Farewell Tour), del Globo de Oro (The Sonny and Cher Comedy Hour, Silkwood y Moonstruck) y del Grammy (Believe).

Por su parte, el artista puertorriqueño Nicky Jam acaba de poner a la venta por 3,3 millones de dólares su mansión de cinco dormitorios situada en la exclusiva Palm Island de Miami Beach.

La residencia de traza moderna dispone de puertas corredizas de vidrio de 10 pies de altura (3,48 metros) que se pueden abrir completamente y conectar el espacioso interior con el tupido jardín de palmeras y plantas, la piscina y una cocina al aire libre.

El responsable de éxitos como Travesuras, Voy A Beber, El Perdón, Hasta El Amanecer, El Amante, entre otros, planea adquirir una residencia de mayores dimensiones, según medios locales.

Estas adquisiciones se enmarcan en una tendencia ascendente de nuevos empresarios, compañías e inquilinos que desembarcan en el mercado inmobiliario del sur de Florida en medio de la pandemia del coronavirus.

Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su marido, Jared Kushner, compraron recientemente por 31,8 millones de dólares un terreno de 7.284 metros cuadrados en Indian Creek Village (Miami Beach) propiedad del cantante español Julio Iglesias.