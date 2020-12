Celebran en La Laguna vacuna anticovid en Coahuila; piden 'no echar campanas al vuelo'

La Mesa de Salud de La Laguna celebró la llegada de la vacuna contra la COVID-19 al estado de Coahuila pero exhortó a la población a ‘no echar las campanas al vuelo’, sobre todo en esta época decembrina donde se busca evitar posadas y reuniones masivas propias de la temporada para frenar el ritmo de contagios del virus SARS-CoV-2.

Alberto Salas Cepeda, especialista en asma, alergia e inmunología y coordinador médico de esta agrupación, felicitó al Gobierno del estado por las gestiones realizadas ante la Federación para lograr que Coahuila fuera uno de los dos primeros lugares de aplicación de la vacuna en todo el país en esta primera etapa. Destacó que se trata de un paso importante para disminuir la incidencia de contagios y fallecimientos por COVID-19 en la entidad así como para desfogar la carga de trabajo del personal de salud.

“Creo que fue una muy buena visión y movimiento del gobernador, que nos pone en una situación privilegiada, es una vacuna que viene de una compañía muy formal, muy seria, indudablemente yo creo que nos viene a poner en una situación en la cual podemos proteger a nuestros médicos de una manera muy eficiente.

Está probada completamente la vacuna, hay mucho trabajo atrás de ella, fue increíble el tiempo en el que la sacaron y al parecer los efectos indeseables son mínimos, probablemente un poco más que la vacuna contra la Influenza pero efectos tan sencillos o normales que te da una vacuna como dolor de cabeza, un poco de hinchazón en el brazo y no en todos los pacientes, efectos severos no se han visto”, señaló. El doctor agregó que en el mundo y gracias a la vacunas, se evitan de 2 a 3 millones de muertes cada año además de que la inmunización previene y controla muchas enfermedades.

“Me parece algo muy atinado, yo creo que al menos empezamos a ver más estabilidad, empezamos a tener tratamientos más efectivos, entonces ese tipo de tratamientos junto con las vacunas, creo que nos empiezan a dar otra luz, y si Dios lo permite otra expectativa diferente para el próximo año, desde luego, eso no quiere decir que bajemos la guardia. Son cosas positivas que vienen que nos van a ayudar a controlar para el año que entra pero por ningún motivo se deben echar las campanas al vuelo y dejar de utilizar el cubrebocas. No fiestas para nada en diciembre porque esto nos viene ayudar junto con las vacunas a controlar este problema”, puntualizó. Insistió que la ciudadanía no se debe confiar sobre todo porque en esta primera etapa, solo se vacunará a los profesionales sanitarios como médicos, personal de enfermería, técnicos radiólogos, de laboratorio y camilleros.

Salas Cepeda recordó que durante esta contingencia sanitaria que se ha extendido por más de nueve meses, los trabajadores y trabajadoras dela salud se han enfrentado a desgaste físico y estrés psicológico por las amplias jornadas de trabajo además de que muchos de ellos se han contagiado y han fallecido.

“Ha sido también triste para muchas familias ya que hemos perdido a muchos médicos y personal paramédico, desde luego con esto (de las vacunas) nos empiezan a cambiar la expectativa, es un aliciente importante lo de la vacuna, claro que hay que proteger a todos los médicos y el resto de la comunidad hagamos lo nuestro y evitemos los convivios sociales, hay que controlarnos este diciembre para no agobiar a la ya cansada población médica porque no terminan los casos, ha sido realmente muy desgastante para todos”, indicó.

Como parte de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el próximo 22 de diciembre del año en curso arribarán a Coahuila las primeras vacunas por parte de la empresa farmacéutica Pfizer. La Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus en esta primera fase abarca de diciembre de 2020 a febrero de 2021 y dará inicio con 17,500 trabajadores y trabajadoras de la salud del estado de Coahuila que se encuentran en la primera línea de control del virus SARS-CoV-2. Se distribuyen de la siguiente manera: 4,815 empleados de la Secretaría de Salud; 10,325 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 560 del IMSS Bienestar y 1,800 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).