Para Alessandra Cappellotto es importante regresar el Tour de Francia femenino

Cerrar la brecha con respecto al ciclismo masculino, fortalecer los equipos de categoría UCI, aumentar los premios en las competiciones y la esperanza del regreso al calendario del Tour de Francia femenino, son algunos de los objetivos de la Asociación de Ciclistas Profesionales en versión femenina CPA Women) que dirige la italiana Alessandra Cappellotto, quien atiende a EFE al final de "un año complicado por la covid".

.- Pregunta. ¿En qué situación se encuentra actualmente el ciclismo femenino en su objetivo de igualdad?

.- Respuesta. Dada la disparidad que existe dentro del sector femenino, nos encontramos en una situación en la que los equipos del World Tour están reduciendo rápidamente la distancia con el ciclismo masculino, mientras que los demás aún tienen un largo camino por recorrer. Con CPA Women estamos tratando de ayudar a los equipos de categoría UCI a crecer gradualmente y salvaguardar la base fundamental del movimiento".

P.- ¿Qué aspectos del ciclismo femenino a nivel internacional constituyen los principales objetivos del sindicato de mujeres?

R.- Estamos trabajando para cerrar la brecha en relación al ciclismo masculino. Estamos tranquilos con los equipos World Tour y sus integrantes, pero pedimos más profesionalidad para los equipos UCI, colaborando con los equipos, la propia la UCI y los organizadores, elemento importante para ofrecer un escaparate a estos equipos, para que puedan expandir sus patrocinadores y crecer. La CPA está muy comprometida con la creación de asociaciones nacionales en todos los países donde hay ciclistas.

P. La paridad con el ciclismo masculino no pasa precisamente por igualar aspectos como el número de etapas o el kilometraje de las competiciones.

R.- No, esta no es la paridad a la que aspiramos. Sin embargo, queremos que los premios sean equiparados a los de los hombres, al menos en las carreras del World Tour, si no por el importe total, como esperamos, al menos en proporción al kilometraje de las carreras. Si el premio en metálico de una carrera masculina de 200 km es de 200.000 euros, la respectiva carrera femenina de 100 kms debe tener al menos uno de 100.000 euros.

P.- Ha sido un año muy complicado por la covid-19 y la lucha por salvar los contratos ha sido un objetivo prioritario.

R.- Debido a la covid y la consiguiente crisis económica este año hemos tenido que afrontar muchas dificultades. Atendimos las solicitudes de los ciclistas y mediamos con la AIGCCP (Asociación de Equipos) y la UCI para asegurarnos de que se respetaran los contratos.

P.- Los presupuestos de los equipos femeninos están muy lejos de los masculinos. Cual es el promedio de un equipo World Tour?

R.- El presupuesto medio de una escuadra femenina del World Tour es de más de 1 millón de euros. No conviene confundirse con los equipos de categoría UCI, que todavía están en un nivel muy diferente al de la máxima categoría.

P.- ¿Sería importante recuperar el Tour de Francia femenino?

R.- Por supuesto. ASO ha anunciado que lo tendremos de nuevo en 2022. Lo hemos estado pidiendo durante muchos años. Personalmente conocí al presidente de la UCI David Lappartient en el invierno de 2018 y hablé con él de ello. Recuerdo el primer Tour en el que participé en 1987, y ahora espero que regrese al calendario.

P.- El ciclismo femenino tiene cada vez más cobertura televisiva. ¿Es un paso importante?

R.- La cobertura mediática es fundamental, no es casualidad que garantizar la televisión en directo sea un criterio fundamental para que una carrera sea reconocida como World Tour.