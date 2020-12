Deben a Gómez Palacio más de 21 mdp en participaciones

El Gobierno del Estado de Durango tiene pendiente de entregar un recurso de 21 millones 700 mil pesos a Gómez Palacio por concepto de participaciones federales, mismas que llegan al Gobierno estatal y de ahí se reparten a los municipios.

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que debido a esta situación interpuso una queja formal ante la Secretaría de Hacienda.

"Hemos estado hablando con el secretario de Finanzas y con el secretario de Gobierno. Hasta el día de hoy no hemos tenido el depósito de participaciones federales y es muy importante decirles que nosotros ya pusimos una queja ante Hacienda pues en días pasados solicitamos que nos dijera si realmente tienen atraso y estamos esperando que nos digan qué estatus guarda la Federación hacia los estados porque entonces nosotros estaríamos solicitando que nuestras participaciones lleguen a tiempo y que lleguen directo de la Federación al Municipio", dijo la alcaldesa.

Vitela enfatizó que es muy importante que lleguen en tiempo y forma estas participaciones pues los Municipios tienen compromisos que cubrir.

"Y no creo que si llegan a tiempo en el Estado deban guardarlos o tenerlos ahí. Creo que lo correcto es que llegue el recurso federal y de ahí llegue a cada uno de los municipios, pues hay municipios que no tienen realmente tantos ingresos y con esos subsisten. No entiendo por qué en el estado se da eso, si la Federación asegura que los recursos llegan puntualmente... Lo único que estoy esperando es que me lo hagan llegar por escrito y poder entonces mostrarlo y asegurar lo que está sucediendo", declaró Vitela.

Al respecto, el tesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, dijo que se trata de varios conceptos pendientes y que parte de este recurso se utiliza para pagar nóminas.

Destacó que es necesario contar con ese recurso para poder seguir manteniendo las finanzas sanas como hasta ahora.

"Estamos hablando de un poquito más de tres meses ya porque han habido retrasos constantes y sí nos impacta porque estuvimos incluso a un pasito de haber solicitado o pedir autorización al Cabildo para un préstamo que afortunadamente al final no hubo necesidad porque estamos bien en las finanzas para salir adelante pero eso seguirá así siempre y cuando contemos en tiempo y forma con los recursos de la Federación que llegan a través del Estado", dijo el funcionario municipal y agregó que están en el Municipio al pendiente de que este orden de Gobierno haga lo propio y depositen al Ayuntamiento lo que le corresponde.