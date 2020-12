Niega Durango contar con sistema para espionaje telefónico

El Gobierno del Estado de Durango negó que se cuente con un sistema para el espionaje telefónico, situación que se evidenció a nivel nacional.

“Cuando yo llegué al gobierno me decían que había un sistema de espionaje, cosa que nunca lo recibimos en el proceso de entrega-recepción, este gobierno no tiene ningún sistema en nuestro poder, de espionaje, nosotros no espiamos a nadie”, enfatizó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Aseguró que en la actual administración se respetan los derechos de cada ciudadano asegurando que “la libertad en ningún momento la estamos restringiendo”.

Refirió que dicho sistema se adquirió en su momento porque así lo han mencionado inclusive instancias de carácter internacional, pero reiteró que “el Gobierno del Estado nunca recibió dicho equipo”.

Dijo lo anterior, cuestionado en rueda de prensa sobre la información que se dio a conocer a través de una nota periodística a nivel nacional, con base en un informe en el que se identificó un sistema de espionaje entre usuarios como la Secretaría de Marina y el Gobierno de Durango.

El secretario General de Gobierno, Héctor David Flores Ávalos, aseguró que “no existe información oficial en ese sentido”. Sólo cuentan con la información periodística que se publicó.