Reitera AMLO que no habrá medidas coercitivas ante COVID-19

Al manifestar que es "mejor prevenir que lamentar", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a cuidarse en estas fiestas decembrinas, pues indicó que mientras no se tenga una vacuna contra la pandemia del COVID-19, la única defensa es cuidarse uno mismo, y descartó la implementación de medidas coercitivas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que no está de acuerdo con quienes sostienen que el pueblo "es irresponsable", pues aseguró que los mexicanos son un pueblo muy educado, y responsable.

"Voy a seguir llamando de manera respetuosa a que nos cuidemos. Ya lo expresé, creo que mientras no se tenga la vacuna la única defensa de enfrentar la pandemia es que nos cuidemos nosotros mismos. Hay muchas opciones, muchos remedios, pero en esencia es que nos cuidemos, que cada uno se haga cargo de cuidarse y que cuidemos a los demás.

"Esto tiene que ser una actitud libre y tener la confianza en la gente porque, como lo expresé aquí en la Ciudad de México y en todo el país, el pueblo es muy educado, muy respetuoso. No estoy de acuerdo en quienes sostienen de que el pueblo es irresponsable, no creo en eso. El pueblo es muy educado, muy responsable, y ha ayudado siempre", dijo.

En el Salón Tesorería, el mandatario llamó a los mexicanos a "que nos cuidemos, sobre todo en este mes por las celebraciones, por el día de la Virgen, por las preposadas, posadas, la Navidad. Aquí en la capital, la costumbre es pasar en familia la Navidad, nadie sale de la ciudad antes del 24, por eso del 12 al 24, el mero día de la Navidad, la Nochebuena hay mucho tráfico, siempre".

"El 25 ya es distinto, ya muchos salen porque la mitad de los que vivimos en la capital, somos de estados del país y tenemos familiares afuera. Ya se nota, el 25 hasta los Reyes, porque pasan muchos el Año Nuevo en los pueblos de sus familiares o en los estados. Esa es la dinámica. Tenemos que cuidarnos mucho, no salir si no es importante y que lo hagamos nosotros mismos sin que la autoridad lo prohíba".

"Es mejor prevenir que lamentar, tenemos camas, ventiladores, con mucho esfuerzo y fatiga están los médicos, que han actuado con heroísmo, las enfermeras, pero no queremos que nadie se enferme, queremos evitar los contagios. No descarto que la gente se cuide, como lo hizo al principio de la pandemia, y como lo han hecho siempre, no creo en medidas extremas", dijo

El presidente manifestó que se tiene un pueblo consciente, solidario, fraterno, responsable "que sabe autolimitarse, no tengo porque estar pensando en fatalidad, en extremismos, en que se va a requerir la fuerza, no, no, hay otras formas".

"La pandemia está activa y no queremos la pérdida de vidas humanas y que todos podemos cuidarnos", dijo.