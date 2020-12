Denuncian aglomeración de personas en canchas de futbol en Torreón

Denuncian aglomeración de personas y violación de protocolos sanitarios para evitar la propagación y el contagio de COVID-19 en un club deportivo denominado "Laguna Sport" que se localiza sobre la calzada Dra. María Montessori del ejido La Unión de Torreón.

Ayer domingo se pudo observar a algunos de los asistentes sin utilizar cubrebocas e incluso consumiendo bebidas alcohólicas y preparando alimentos al aire libre sin respetar la sana distancia lo que representa un riesgo para la salud y se contrapone a las medidas establecidas por las autoridades durante esta contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2.

Los inconformes que prefirieron no revelar su identidad señalaron que en este campo deportivo que se encuentra a un costado del Centro de Convenciones de Torreón regularmente tiene actividad los sábados y domingos. Ayer había al menos unas 200 personas en el lugar por lo que en las áreas de tránsito "era fácil observar que no se respetaba la sana distancia y que una gran mayoría no portaba el cubrebocas y menos porque estaban consumiendo alcohol y comida".

El llamado que hizo un grupo de quejosos de forma anónima es para que las autoridades estatales y municipales atiendan esta queja ciudadana y vigilen que se dé cumplimiento a las disposiciones de salud en este espacio deportivo para prevenir contagios y más fallecimientos ocasionados por el virus SARS-CoV-2.

Cabe señalar que Torreón es hasta el momento el municipio con más casos activos de coronavirus en todo el estado de Coahuila al reportar 848. Los casos activos son aquellos positivos a SARS-CoV-2 con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

Ayer, este municipio también reportó a 307 personas hospitalizadas que son confirmadas a COVID-19 y con diagnóstico sospechoso; todas ellas provienen de distintos municipios de La Laguna.