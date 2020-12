Recolectan juguetes para menores de edad

La Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito del municipio de Matamoros lanzó un programa de recolección de juguetes para apoyar a menores en situación vulnerable.

En este sentido, desde el 1 de diciembre el personal del área ya mencionada está haciendo el llamado a la ciudadanía en general para que dentro de sus posibilidades pueda aportar algún juguete que no sea bélico y que no use pilas, esto con la finalidad de no promover la violencia desde temprana edad, así como que el funcionamiento o uso de estos no represente un gasto para los padres.

"En esta temporada una de las más grandes ilusiones de las niñas y niños es recibir un juguete, pero no es posible para todas las familias por las difíciles condiciones económicas que se viven actualmente no solo en la región, sino a nivel nacional, por eso se está haciendo el llamado a la ciudadanía a que colaboren".

Se sugiere que se aporten juguetes didácticos, de mesa, peluches, muñecas y balones. La entrega de los mismos será en las instalaciones de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, ubicadas en la calle Guillermo Prieto entre Comonfort y Herradón, en Matamoros.

Los horarios en que puede acudir es de 8:00 a las 15:00 horas, y como plazo para la entrega se tiene hasta el 18 de diciembre, ya que posterior a esta se comenzará con la visita a las diferentes poblaciones rurales o colonias para repartir los obsequios que se recauden.

Cabe resaltar que esta acción se realiza en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DSPM) para obtener los mejores resultados en darle un momento de felicidad a los pequeños.