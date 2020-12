Se rebasan los 23 mil contagios COVID-19

El estado de Durango rebasó los 23 mil casos positivos acumulados de COVID-19, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud.

Hoy se alcanzaron los 23 mil 099 contagios y mil 371 fallecimientos por causa del virus; además se reportan dos mil 019 casos sospechosos y dos mil 238 activos.

Durante las últimas 24 horas fueron 128 los contagios confirmados en la entidad (69 mujeres y 59 hombres), además de 10 defunciones (cuatro mujeres y seis hombres).

De los últimos casos confirmados: 60 corresponden al municipio de Durango, 35 a Gómez Palacio, 19 a Lerdo y seis a Pueblo Nuevo.

En Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero son dos, en cada caso, mientras que en Mapimí, Nombre de Dios, Santiago Papasquiaro y San Dimas, respectivamente.

Los fallecimientos fueron cinco en el municipio de Durango, cuatro en Gómez Palacio y uno en Guadalupe Victoria.

En lo que se refiere a los casos activos, de los dos mil 238 que se reportan, mil 098 son de Durango capital, 398 de Gómez Palacio, 139 de Lerdo, 82 de Topia y 56 de Pueblo Nuevo, por mencionar los primero cinco.

Actualmente, son 288 los pacientes hospitalizados, de los cuales 81 se reportan graves. Hasta ayer domingo se contabilizan a 15 mil 738 los ciudadanos que se han recuperado en la entidad.

SEDE

La fase 3 de la vacuna que elabora el laboratorio chino CansinoBio para combatir al COVID-19 incluye a Durango como uno de los trece estados para realizar la vacuna experimental, y cita al Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia (IIAN) como sede para llevarlas a cabo.

Hace unos días, la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio no tenía conocimiento sobre la aplicación de esta vacuna en el municipio, como lo pidió la Mesa de Salud de La Laguna.

En ese momento, Rosa Lilia López Moreno, directora de Salud Municipal, aseguró que no le han reportado nada, "a mí ni la Jurisdicción no me ha reportado nada ni sabemos si ya está aplicando o si a la señora presidenta ya le hicieron algún ofrecimiento en ese sentido", dijo.

Pero el Gobierno del Estado ya había anunciado que se iniciaría el reclutamiento de personas voluntarias para el ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 en la entidad.

Anteriormente se informó que Durango será uno de los 13 estados en participar en el ensayo clínico de la fase III de la vacuna.

La empresa CanSino es de origen chino y el Gobierno del Estado hizo el compromiso de coadyuvar y apoyar en todo lo que requiera este laboratorio para que las muestras que se tomen en Durango sirvan.

Durango es una de las entidades que recibirán algunas de las 15 mil vacunas experimentales para México contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics.