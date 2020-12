Atienden a ciudadanos en situación de calle en Lerdo

Una docena de personas se han atendido en este primer fin de semana de su entrada en operación del albergue en Lerdo, el cual fue acondicionado en el auditorio municipal de la Unidad Deportiva. El lugar cuenta con las medidas que exige la contingencia por el COVID-19.

Desde el pasado jueves este espacio fue acondicionado ante el pronóstico de bajas temperaturas en la región, que provocó que el termómetro descendiera en la ciudad hasta 1 grado centígrado.

De acuerdo con Eduardo Escobedo, titular de Atención Ciudadana, fueron un total de 20 camas las que se instalaron en la cancha de basquetbol, con una distancia mayor a dos metros entre cada una, respetando las medidas que exige la contingencia del COVID-19 para evitar contagios.

Asimismo, comentó que como parte del procedimiento de atención, personal de Salud Municipal evalúa el estado en el que se encuentran las personas que serán atendidas en este espacio, a fin de evitar un brote de SARS-CoV-2.

Dijo que si bien no se pueden realizar pruebas para confirmar si están o no infectados con el virus, se determina si tienen síntomas o no a través de una revisión, así como respetando las medidas preventivas como la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas, que se les proporciona en el sitio.

El funcionario comentó que este viernes se atendieron 10 personas, la mayoría en situación de calle, quienes buscan refugio en los espacios públicos.

Ayer se atendieron a dos personas más que se encontraban de paso por la ciudad.