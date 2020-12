Paula Levy pide apoyo a Ana Bárbara

No tengo casa, vivo donde cayó la noche, porque nadie me quiere adoptar, yo no entiendo por qué, nadie me quiere adoptar, neta qué hago con mi vida, ahorita estoy con mi tía, que la amo", dijo en un live Paula, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández, "El Pirru". A las cuatro de la mañana, Paula, de 18 años, se puso a platicar con la gente que al igual que ella, no podía dormir.

"¿Alguien que pueda venir a abrazarme para poder dormir? Creo que lo necesito para dormir es que alguien me abrace, entonces, quien sea que se la rife, yo jalo", preguntó a los cibernautas, quienes le dieron todo tipo de consejos para conciliar el sueño. "¿Por qué no te vas a vivir con Ana Bárbara?", preguntaron, a lo que Paula respondió: "Pues díganle que me invite, es más todos los que están en este live, van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de: 'que invite a Paula a vivir a tu casa', hasta que el spam sea masivo, y en dos meses ya estoy viviendo en Los Ángeles", dijo. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste