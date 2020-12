'Estoy bien'; aparece mensaje en Facebook tras desaparición de Emily Castillo

Tras el reporte de la desaparición en una comunidad rural de Hermosillo de la joven Emily Castillo, Top Model, Miss Mundo Teen 2017, se publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que dice que no fue secuestrada y se encuentra bien, pero más tarde fue eliminado.

“Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro", se publicó.

Rosa Isela, su madre, comentó que ella había desaparecido antes y al regresar le pidió ayuda psicológica, pero jamás pensó en recluirla en un centro de salud mental.

La madre de la joven cree saber quien tiene a su hija, incluso este hombre fue arrestado.

"Esta persona fue arrestada la semana pasada por tener a Emily. Por favor, yo les digo a las autoridades: Comuníquense conmigo el que me quiera ayudar. Esto comenzó en Las Vegas y terminó en Sonora. Emily ya había desaparecido 6 días antes y se volvió a desaparecer, entonces, por favor, pido que me ayuden", clamó.

Hizo un llamado a su hija que busque la manera de regresar ya que no va a aceptar mensaje ni llamadas, que quiere verla y tocarla para estar segura de que está bien y que solo así quitará todos los cargos y parará de buscarla.

La Fiscalía de Sonora informó que la menor se fue por voluntad propia del carro donde viajaba, así se detectó por cámaras de vigilancia, incluso entró a una tienda de conveniencia donde preguntó por dónde pasaban camiones.

Al siguiente día llegó a la frontera de Nogales y cruzó a Estados Unidos.

La noche del jueves 3 de diciembre, Rosa Isela, hacía sus propias pesquisas, estuvo en una central camionera indagando como se fue su hija y quien le compró el boleto porque es menor de edad.