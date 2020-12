Aracely Arámbula acude a la Basílica y pide por enfermos de COVID-19

El jueves por la noche, Aracely Arámbula llegó a la Basílica de Guadalupe para grabar su participación en "Las mañanitas" a la Virgen, organizadas por Azteca, evento que se transmitirá el próximo 11 de diciembre.

"Pensé que este año iba a ser difícil (venir a cantarle), ya me había programado que iba a ser desde casita, con mucho amor, pero qué bendición que se repite estar acá", dijo en la entrada al lugar.

Debido a la contingencia por Covid-19, la Basílica permanecerá cerrada del 10 al 12 de diciembre, por lo que el evento será una opción para los devotos. La actriz comentó que toda su familia es muy creyente, y por ello, al cantarle "Mucha salud y paz" de Caridad Castañeda, agradecería por la salud brindada a ella y su familia durante el año, y también haría una petición.

"Le pediré salud por todos mis amigos que están atravesando la enfermedad del Covid-19, y por toda la gente que ha tenido pérdidas, por todo México y el mundo (...) Cantaré canción que se llama 'Mucha salud y paz', de Caridad Castañeda, es una oración agradeciéndole a la virgen y pidiéndole por la salud del pueblo mexicano y de todo el mundo, queremos estar sanos, con energía, paz y trabajo, y que esta pandemia ya se acabe".

"Le pediré salud por todos mis amigos que están atravesando por la enfermedad del Covid", dijo Aracely Arámbula este jueves por la noche, al llegar a las grabaciones de Las Mañanitas a la Virgen, de Azteca, en la Basílica de Guadalupe. Video: Janet Mérida / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6sW0sXYO8Y — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 4, 2020

Durante estos meses de encierro, la familia de Aracely se ha mantenido libre del virus y bien de salud, pero lamentó el fallecimiento de tanta gente y de algunos conocidos. Por otro lado, se ha mantenido activa en casa y muy unida a sus hijos.

"Yo creo que todas las mamás hemos vivido una etapa diferente pero en mi caso estoy bien, hemos aprovechado este tiempo para estar con mi familia más que nunca, he aprovechado para cocinar, que en otros momentos no podía por estar en la gira de teatro o en la serie, lo he tomado de la manera más positiva, ya les he subido algunas historias y lives con la familia preciosa, ellos (sus hijos) son los que me motivan".

Al lugar también llegaron Ana Bárbara, Alex Lora, Aida Cuevas, Alexander Acha, entre otros artistas que son parte del evento. La transmisión de Azteca será el próximo 11 de diciembre al terminar el noticiero Hechos.

Esta es la canción que Aracely Arámbula cantó a la virgen la noche del jueves, durante la grabación de Las Mañanitas, de Azteca. El evento se transmitirá el próximo 11 de diciembre al terminar Hechos. pic.twitter.com/UPEtBSYYln — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 4, 2020