Discuten en Cabildo de Lerdo por estatus de recursos

En sesión ordinaria de Cabildo virtual, los regidores y el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, se enfrascaron en temas como quién debe más al municipio: si el Gobierno del Estado o la Federación.

En asuntos generales, el regidor panista Ángel Luna cuestionó en qué estatus se encontraba la solicitud de crédito que se aprobó un par de semanas atrás, si ya llegó y en que se aplicó en caso de que sí, además de cuestionar sobre el pago de participaciones.

"Si el presidente nos puede comentar que si a la fecha ya se han recibido alguna de las participaciones que estaban pendientes tanto de parte de la Federación como del Estado y cuál es el estatus de la aplicación del crédito y si es que ya se aplicó porque a la fecha no tenemos noticia", cuestionó.

El alcalde detalló que para este mes se esperan 14 millones 919 mil pesos correspondientes al mes de noviembre de participaciones federales, cantidad que está muy por debajo de años anteriores en las que se recibía poco más de 20 millones.

Por su parte, el regidor de Morena, Héctor López, aseguró que "el recurso está llegando oportunamente a los estados, nos dijeron en la reunión que tuvimos los coordinadores para ver el asunto del préstamo que no estaban llegando las participaciones estatales no hay que confundir porque dice que la Federación".

A este comentario respondió el panista Ángel Luna "no, señor Héctor. Se me hace que no le entendió bien ni a la Ley de ingresos ni al presupuesto de egresos ni a la junta que tuvimos. Las participaciones que faltan son las federales, lo único que se le debe, según nos informó el Estado al Municipio, es lo que le corresponde a las participaciones sobre el Impuesto sobre Nómina y el Impuesto sobre Hospedaje que es mínimo en relación a los 40 millones que están faltando de las participaciones federales".