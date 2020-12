Está listo para lo que venga

Un mal día en la vida de Nicolás González generó que el lagunero no sorprendiera a los jueces de MasterChef México y por ende quedara fuera del concurso, pese a que, de acuerdo con expertos y fans, se auguraba que llegaría a la gran final.

"Tuve un pequeño descalabro. Las cosas no salieron como estaban planeadas, la falta de técnica no influyó en mi salida, simplemente la había pasado mal el día que se realizó la emisión. Ese día desde que entré a la cocina no traía el sentimiento adecuado".

En entrevista con El Siglo de Torreón vía telefónica, el nacido en La Laguna de Coahuila reconoció que falló en los retos de salvación y eliminación, donde preparó brownies y salmón, respectivamente.

"El brownie lo metí a tiempo al horno, no se cocinó bien y la verdad es que todavía estaba demasiado aguado y tuve que presentarlo así por tiempos y obviamente me dieron el mandil negro (pase directo a la fase de eliminación). Sí he hecho brownies, mas no con ingredientes como harina de coco.

"En la etapa de eliminación ofrecí el platillo Torre de pétalos. El punto aquí era que había prometido otra cosa y al momento, porque no me convenció estéticamente, no quise presentarlo y eso me jugó en contra. El salmón lo manejo muy seguido, sin embargo, el platillo no quedó estético", detalló.

La salida de Nicolás de "la cocina más famosa de México" generó una gran cantidad de comentarios de molestia tanto de paisanos del chico como de otros habitantes de la república mexicana. Él les agradece el apoyo.

"Estoy contento y satisfecho. Pese a que duré poco, la gente me ubicó y me reconoció. En verdad que les doy las gracias por cada mensaje que me han escrito, fue fascinante ver tantos dichos positivos".

Sobre cómo aprendió gastronomía, el lagunero reveló que heredó el gusto de parte de su abuela materna y de la paterna.

"Ellas me enseñaron todo lo que sé en la cocina y también mi madre. La sazón familiar ha ido de generación en generación. De igual manera he leído libros de cocina y videos; trato siempre de prepararme".

Como buen habitante de La Laguna, Nicolás externó que su fuerte es cocinar alimentos en la parrilla y reveló cuáles son los antojitos locales que más le agradan.

"Hacer carnes asadas es lo mío, al igual que los mariscos. Amo los lonches de El Payo y las gorditas de diversos guisos", explicó desde la Televisora del Ajusco.

Durante la charla, Nicolás dejó en claro que, como se había informado con anterioridad, estudió la carrera de Medicina y ha decidido que se enfocará a esta, ya que hoy más que nunca, debido a la pandemia de COVID-19, se requiere personal de salud.

"Estar en MasterChef México ha sido un trampolín en mi gusto de la cocina, pero considero que me enfocaré a la medicina porque la salud nos requiere y más en Coahuila y Durango, ya luego me seguiré preparando en la cocina para un futuro proyecto".

Ante el incremento de casos de COVID en la Comarca Lagunera, Nicolás recomendó a sus paisanos que por favor se cuiden y que si no tienen a que salir, no lo hagan.

"Hay que tener más empatía y responsabilidad social. Esto se va incrementando y no se ve cuándo va a parar y las personas que están en el sector salud son quienes más la están llevando", puntualizó.

Más de Nicolás

El lagunero dejó MasterChef el pasado viernes. Tiene 30 años. Es nacido en Torreón. Es médico. Su familia le inculcó la pasión por la cocina. Le emociona aprender. Su ingrediente secreto es la especialidad y la dedicación.