El rapero gomezpalatino Mofo presentará su poesía urbana

En un acto de resiliencia, tras pasar una etapa complicada de su vida, el rapero gomezpalatino Mofo presentará Poesía del inframundo, su más reciente material discográfico, el próximo sábado 5 de diciembre, a las 18:00 horas, a través de una transmisión en la página de Facebook de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio.

Mofo comentó que el proceso de composición de este material comenzó en el año 2018, época donde una crisis emocional lo azotó en gran medida. Esta oscuridad personal le fungió como materia prima para tomar bolígrafo y libreta, y así montarse sobre una instrumental que le permitió crear su arte.

El título Poesía del inframundo refiere precisamente a esa situación. "La Poesía del inframundo sale desde el infierno que yo viví en ese momento y para sacarlo lo hice a través del hip hop. Fue la manera en que por eso la titulé así, porque en ese momento estaba pasando por una etapa difícil en mi vida".

El artista oriunda de la colonia Filadelfia e integrante del grupo Verídikos H, comentó que el rap lo auxilió para sacar las frustraciones que lo invadían.

"El disco es como una dualidad, porque trae un contraste de buen ánimo contra temas de desamor, de depresión y de lo que sentía en ese momento".

Entre las colaboraciones destacan artistas como Non Lara, Hiram Castruita, Mr. Stereo y MC Chelsy. El álbum consta de 11 piezas musicales, entre los que destaca No pasa nada, un tema de amor, de despedida a una ruptura amorosa de una relación de siete años.

Así mismo, Mofo también señaló que el próximo año cumplirá 15 años dentro del movimiento musical urbano. El rapero pertenece a la generación de otros exponentes gomezpalatinos como Máster o Denor.

"Somos un círculo pequeño, pero siempre hemos estado haciendo hip hop. No somos tan escuchados en la región, pero siempre nos hemos considerado gente que sigue haciendo música, no tanto para que no se escuche, sino para nosotros mismos o para compartirlo con la gente que nos rodea".

Presentación

Poesía del inframundo

*Sábado 5 de diciembre.

*18:00 horas.

*Transmisión en Facebook de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio.