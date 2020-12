Vuelven a protestar en presidencia de Gómez Palacio

Alrededor de 70 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Gómez Palacio protestaron ayer por no haber llegado a un acuerdo en algunos puntos del pliego petitorio correspondiente al contrato colectivo de trabajo.

El Sindicato exige el 7% de incremento salarial para el 100% de los sindicalizados mientras que el Ayuntamiento pone sobre la mesa un aumento salarial de hasta un 8% para el 80% de los sindicalizados, que es la base trabajadora y son los que menos ganan. Lo anterior debido a que el 20% restante tiene sueldos muy onerosos que van de los 30 a los 96 mil pesos mensuales, mismos que fueron negociados en pasadas administraciones municipales.

El Sindicato asegura que representa a todos los agremiados y no solo al 80% por lo que no está dispuesto a sacrificar ese 20%, que son 176 trabajadores, por el 80% que son más de mil trabajadores en activo y pensionados.

Respecto a si la Mesa Directiva del Sindicato no preferiría obtener el bienestar colectivo para el 80% del gremio, que ganan entre 4 y 16 mil pesos al mes, sacrificando al 20% de los trabajadores agremiados, que son los que ganan de 30 a 96 mil pesos al mes, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Gómez Palacio, José Manuel Marín Gutiérrez, declaró que no puede haber favoritismos. "Tenemos que irnos hasta donde tope, no podemos ponernos a favor de unos o de otros, no son nuevos".

Al cuestionar al líder sindical sobre si sería posible que la propuesta del Municipio de incrementar los sueldos al 80% de los trabajadores fuera dada a conocer al resto de los agremiados del Sindicato dijo que en estos momentos no es factible.

"Se necesitaría hacer una junta y no se puede hacer por la pandemia...Son 1,135 trabajadores agremiados y la votación debe ser 50 más 1", dijo el secretario general.

Indicó que el tema del incremento salarial es el punto medular de la negociación y que no quiere hablar con más intermediarios sino directamente con la alcaldesa Marina Vitela. "No queremos llegar a hacer un paro laboral", dijo Marín Gutiérrez.

Debido a lo anterior no hay todavía acuerdo pues no aceptan esta propuesta de entrada. "Ellos se levantaron de la mesa porque nosotros expusimos que una observación de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) nos hace el señalamiento respecto a personas que están recibiendo mucho más que su tabulador, en un caso incluso es el 1,000 por ciento más de lo que debería estar recibiendo un pensionado. Quiero ser muy claro en que esta Administración de la alcaldesa Marina Vitela está siendo sensible con los trabajadores que menos ganan y que a veces son los que más trabajan y esa es la propuesta", dijo el síndico municipal, Omar Castañeda.