Advierten de retroceso en prevención del VIH/Sida por pandemia

En tiempos de COVID-19 puede haber un retroceso en la prevención, detección temprana y atención del VIH/Sida dado que por la interrupción de las clases presenciales en el sistema educativo se ha dejado de visitar a jóvenes en las escuelas de nivel secundaria y preparatoria para acercar las medidas preventivas y los servicios que estos requieren para reducir la posibilidad de una infección por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. También se cancelaron las pláticas informativas con los grupos vulnerables en las que se aborda el ejercicio de una sexualidad responsable y donde suelen identificarse conductas y prácticas del individuo que aumentan el riesgo de adquirir la enfermedad.

"Todo eso disminuye la motivación de los jóvenes para buscar la forma de prevenirse. Lo que sí hemos estado dando pero en cantidades bastante considerables y considero que suficientes son condones en forma gratuita a las personas que acuden a solicitarlos, entre ellas organizaciones no gubernamentales, las sexoservidoras y demás personas", señaló el director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Torreón, Claudio Alejandro Argote Olivera.

En este 2020 se han detectado 46 casos nuevos de personas con VIH/Sida en este centro y la mayor incidencia es entre pacientes de 21 y 40 años de edad. Argote Olivera indicó que afortunadamente la mayoría de ellos han sido diagnosticados en fase temprana lo que resulta positivo para iniciar con el tratamiento de forma oportuna. Actualmente, el centro atiende a 315 pacientes y todos ellos reciben atención médica integral, psicológica y medicamentos antirretrovirales gratuitos. Este año, también se tiene registro de tres defunciones por dicha enfermedad y la incidencia de casos nuevos es similar a la que se reportó en 2019.

SUSPENDEN ACTIVIDADES

Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida pero este martes y con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, las actividades que anualmente prepara en estas fechas el Capasits para sensibilizar a la población y que van desde charlas, obras teatrales, marchas y la toma gratuita de pruebas rápidas de VIH/Sida en espacios públicos quedarán suspendidas.

El lema de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es "Solidaridad mundial, responsabilidad compartida" y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es "En tus manos. Hazte la prueba donde quieras, cuando quieras". Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública en el mundo.

Las personas interesadas en realizarse la prueba gratuita del VIH/Sida o en recibir orientación pueden acudir a las instalaciones del Capasits, ubicadas en avenida Francisco Villa sur esquina con bulevar Francisco I. Madero en la colonia División del Norte. También pueden comunicarse al teléfono 871-763-6846.

CONTAGIOS DE COVID-19 EN PACIENTES CON VIH/SIDA

Durante esta contingencia sanitaria, al menos 15 personas que viven con VIH/Sida y que se atienden en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Torreón se han contagiado de COVID-19.

El director del centro, Claudio Alejandro Argote Olivera, dijo que tras estas infecciones por SARS-CoV-2 se ha observado cierto beneficio en el uso de medicamentos antirretrovirales para prevenir el coronavirus, sobre todo con dos de ellos: lopinavir y ritonavir. No obstante, el médico refirió que es un apoyo insustancial y advirtió que este tratamiento no es recomendable que sea utilizado por personas negativas al Virus de la Inmunodeficiencia Humana dado que pueden exponerse a efectos secundarios de los medicamentos que pueden resultar graves.

"Es un apoyo insustancial porque muchas personas (sin VIH) han pedido que se les den antirretrovirales cuando tienen el COVID, no es conveniente, no les ayuda en gran cosa y sí los expone a los efectos secundarios de los medicamentos que a veces son graves, no es recomendable para las personas que no tienen VIH que tomen antirretrovirales porque puede ser peor", comentó. Argote indicó que el 80% de los pacientes del Capasits que han contraído el virus SARS-CoV-2 ha presentado cuadros clínicos leves o asintomáticos mientras que el resto ha tenido signos y síntomas de leves a moderados. En un caso hubo necesidad de hospitalización y afortunadamente la persona se recuperó.

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) señala que hasta ahora no existe evidencia científica que haya demostrado que exista un riesgo particularmente diferente de padecer COVID-19 para personas que viven con VIH. No obstante, señala que al igual que la población negativa al VIH, las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida pueden tener otras enfermedades o condiciones que los hagan más susceptibles de contraer el virus SARS-CoV-2. Estas condiciones pueden ser: hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas y cardiopatía isquémica.

Un riesgo de que las personas que viven con VIH se enfermen gravemente de COVID-19 es cuando su sistema inmune se encuentre comprometido ya sea porque tienen linfocitos T CD4 por debajo de 200, o porque no se encuentran bajo tratamiento antirretroviral (ARV). También porque viven con VIH pero que no conocen su diagnóstico y por lo tanto no se encuentran bajo tratamiento médico.

Además de atender las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19, las personas que viven con VIH deben apegarse a sus medicamentos antirretrovirales para mantener el sistema inmunológico estable y verificar que el esquema de vacunación se encuentre actualizado, incluida la vacuna contra la influenza estacional y neumococo, si es que corresponde.

