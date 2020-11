Lillini reafirma que su objetivo es la gran final

- Andrés Lillini, técnico de los Pumas se ha crecido al castigo. Todos pensaban que llegaba el club como bombero y no, ha llegado mucho más allá de lo esperado. Y ahora quiere jugar la final de la Liga MX.

"Quiero jugar la final, ese es el objetivo final. Mientras íbamos creciendo se lo dije a los muchachos, hay que ir por más. Queremos la final, me gusta ganar, vivo para eso, y así lo haré por este club", dijo ayer, después de lograr el pase a semifinales ante Pachuca.

SIN SU MEJOR PARTIDO

Pero lo acepta, los Pumas no jugaron su mejor partido: "fue el primer tiempo más bajo que jugamos en todo el torneo. El rival necesitaba los goles, se fue encima de nosotros. Estábamos mal parados, no supimos resolverlo, nos trajo muchas complicaciones. En el segundo tapamos lo malo del primer tiempo, hubo llegadas, pero al final sufrimos más de la cuenta. No me gusta terminar un juego de esta manera. Necesitamos jugar mejor porque vienen dos partidos complicados que lo debemos de afrontar de una mejor forma".

Y esas formas son: "hay que imponer condiciones desde el inicio. Me ocupa eso. Trabajamos para eso, pero todo lo que hemos hecho hasta ahora nos depositó en una semifinal, estamos en los cuatro mejores del torneo y eso es importante".

UN PASO A LA VEZ

Así que para las semifinales, Pumas deberá: "jugar como lo hicimos en el primer tiempo en Pachuca. No podemos dar esas diferencias cuando es tan corto el periodo de los juegos. Sí, tenemos 180 minutos con el arco en cero, y en la semifinal no será fácil, ningún arco ha estado en cero en el resto de la Liguilla. Nosotros nos planteamos que debemos tener el cero en la portería, porque en algún momento un gol lo vamos a hacer", adelantó.

Favio Álvarez no estará en el resto del torneo: "es un volante que entra a jugar, tiene buen pie, lo reemplacé por Carlos Gutiérrez y fue determinante, con otras características, a lo mejor perdemos futbol, pero ganamos en dinámica".

Y volvió a destacar el accionar de Julio González, suplente de Alfredo Talavera: "lo dije la semana anterior, le tocó reemplazar al mejor portero de México, y lo hizo de forma increíble. El arco de Pumas es más grade que cualquier otro y Julio está a la altura de las circunstancias. Los campeones tienen grandes arqueros y nosotros tenemos dos".

BAJA EN EL CT

El pase a semifinales de los Pumas fue dedicado por Andrés Lillini a un integrante del equipo que resultó con una fractura: Israel López. El auxiliar técnico sufrió una rotura del tendón de Aquiles, ya fue operado y se encuentra en recuperación; no podrá estar por ahora en la banca con el entrenador universitario.

Lillini explicó la ausencia de "Toshiro", "estábamos jugando futbol y se lesionó, sufrió un accidente, y no va a estar. Se lo dedico a Israel, mi auxiliar", dijo.

1 DERROTA ha sufrido Andrés Lillini en 17 partidos como entrenador de los Pumas.