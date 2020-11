The Crown deberá advertir que es una serie de 'ficción'

El ministro de Cultura de Gran Bretaña, Oliver Dowden, cree que la serie televisiva de Netflix “The Crown” debería tener la advertencia: Es un trabajo de ficción.

Dowden intervino el domingo en el debate sobre las libertades históricas tomadas por el drama sobre la familia real británica.

“Es un trabajo de ficción bellamente producido. Al igual que otras producciones, Netflix debería ser muy claro al principio de que es justo eso”, comentó Dowden al periódico Mail. “Sin esto, me temo que una generación de televidentes que no vivió estos eventos podría confundir la ficción con la realidad”.

Se espera que esta semana Dowden exprese su postura por escrito a Netflix. De momento, Netflix no respondió a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

Las interrogantes en torno a la fidelidad histórica no fueron un problema significativo en las primeras temporadas de la serie, que se estrenó en 2016 y que traza el largo reinado de Isabel II, que empezó en 1952.

Sin embargo, la cuarta temporada actual transcurre en la década de 1980, una década divisiva que muchos británicos recuerdan vívidamente. Los personajes incluyen a la conservadora primera ministra Margaret Thatcher —cuyo mandato de 11 años transformó y dividió a la nación— y a la fallecida princesa Diana, cuya muerte en un accidente automovilístico en 1997 traumó a los británicos y al mundo.

El exsecretario de prensa real Dickie Arbiter ha dicho que la serie es una “crítica feroz” del príncipe Carlos, el heredero al trono británico y a su primera esposa Diana. La problemática relación de la pareja, interpretada por Josh O’Connor y Emma Corrin, es una de las principales tramas de la serie.

El hermano de Diana, Charles Spencer, también ha dicho que la serie debería tener un aviso de que “esto no es cierto, aunque está basado en algunos eventos reales”.

“Me preocupa que la gente crea que esto es pura verdad y es injusto” comentó a la cadena ITV.

Algunos conservadores han criticado la forma en que se retrata a Thatcher, interpretada por Gillian Anderson. La primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de la nación, que falleció en 2013, se muestra en conflicto con Isabel II, interpretada por Olivia Colman, a tal grado que algunos han dicho que es exagerado.

El creador de “The Crown”, Peter Morgan, cuyo trabajo también incluye series dramáticas recientes como “The Queen” y “Frost/Nixon” ha defendido su trabajo, diciendo que todo fue investigado a profundidad y que es cierto.