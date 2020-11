Marina de Tavira regresa a la actuación

Los personajes se van volviendo más interesantes con el tiempo", dice en entrevista la actriz mexicana nominada al Oscar, Marina de Tavira, en su regreso a la actuación con una obra que homenajea al teatro y donde interpreta a una mujer que paga caro su papel de "musa inspiradora".

"Tengo que decir que los personajes, como yo lo he vivido, se van volviendo muy interesantes, como la misma vida, entre más vas viviendo, tienes más laberintos internos, por lo tanto los personajes también los van a tener", dice De Tavira quien presenta este fin de semana la obra El paraíso de la invención por streaming.

La actriz conoció la fama internacional al ser parte de la galardonada película Roma (2018) del director mexicano Alfonso Cuarón.

Aunque ya contaba con bastante prestigio nacional, su actuación en dicho filme le valió una nominación al premio Oscar en el 2019 y con ello demostró ser una de las mejores actrices de México y la catapultó a la fama internacional.

Pero más allá del cine, la actriz ha demostrado su profundo amor al teatro, otra de sus grandes pasiones, y ahora regresa a él con una visión muy particular de lo que es el teatro en tiempos de pandemia, es decir una puesta en escena grabada desde cada rincón del teatro.

"El teatro necesita la presencia viva del actor sino no es. Lo que quisimos intentar hacer fue un homenaje al teatro, porque es insustituible y no creo que esto sea teatro como tal. Es lo más que podemos hacer en un momento en el que no es permitido hacerlo y para no olvidarlo", asegura la actriz.

En la obra, Marina interpreta a una mujer que afronta una enfermedad mental y vive los estragos que le dejó el haberse creído el papel de musa inspiradora en la que la situaron dos artistas desde su adolescencia.

Secretos, adicciones, desamor y el sentimiento de fracaso rondan en la vida de esta mujer que además de haber perdido el amor de su marido (interpretado por Alfonso Herrera), un reconocido escritor, ha perdido la inspiración que generaba en él y ese es tal vez su dolor más profundo.

"Siento que está todo el tiempo al borde, palpitante, su alcoholismo, su depresión, su no poder estar en el mundo serena y aunque tiene algo de doloroso, su patetismo y su no tener filtro me resultaba divertido, dice una cantidad de cosas, ¡que además la van a hundir!", cuenta Marina.

Su personaje es también una madre "errática" que pese a su falta de comprensión hacia su brillante e inteligentísima hija, intenta salvarla de "que se convierta en lo que ella fue", una musa más para su padre que siempre está ausente.

Pero aunque Marina interpreta a la madre, en la vida real ella está más cerca del personaje que Herrera interpreta como escritor. Es decir, está del lado de la creación.

"Yo no creo ser musa de nadie más que de mí misma porque soy mi material de trabajo, a mí me encanta pensar que lo que hace el actor es poner vida donde no hay y en el teatro los actores y las actrices acaban siendo las dos cosas (creadores y musas), pero siempre pensaré que la actuación es creación", comenta Marina.

Ahora la actriz se prepara para ser parte de su primer filme en inglés Reminiscence, donde trabajará con Lisa Joy.

"A mí me encanta la idea de poder ir haciendo personajes que antes no podía, y los que ya no puedo hacer pues ya hice los que pude, es lo que la vida me dio y de por sí me siento bendecida", comenta la actriz.

DIRECCIÓN TEATRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Lorena Maza ha construido su carrera en el teatro como directora pero conoce muy bien el formato audiovisual, pues ha dirigido telenovelas y series.

Es por eso que el desafío que le trajo llevar las riendas de un proyecto como El paraíso de la invención, terminó convirtiéndose en una mezcla de la esencia de varios formatos.

Fueron dos los retos a los que tanto ella como los actores se tuvieron que enfrentar.

"Por un lado encontrar el tono de esta comedia negra con tintes trágicos, siempre implica un reto construir estos personajes profundos complejos con muchas virtudes, defectos y contradictorios, y por otro lado encontrar el tono que exige el cine y el teatro mezclados", apunta.

Y es que a lo largo de la puesta en escena los recursos de luces, escenario, butacas y camerinos que ofrece un teatro son explotados al máximo mientras que la cámara sigue a los personajes para hacer más entendible la historia vista desde una pantalla.

"El trabajo interesante fue cómo entonarlo. Si para cine, si para teatro... trabajamos pensando también en cómo actuar para la cámara y cómo actuar para el teatro encontrando este tono intermedio que nos permite ver la obra tanto como pieza teatral como audiovisual", apunta Maza.

El paraíso de la invención llega del 27 al 29 de noviembre a la plataforma virtual de teatro Teatrix. Es una obra escrita por Isabela Coppel y al elenco lo completan Alfonso Herrera, Regina Blandón y Catalina Zavala.