Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, afirmó que respeta los procesos legislativos en torno a la legalización de la marihuana para su uso lúdico, sin embargo fue claro al señalar que “México no está preparado” en términos de contención de adicciones, comercio ilegal y rehabilitación.

El mandatario señaló que especialmente el estado de Coahuila ha sido objeto de episodios de violencia a causa del tráfico de drogas como la marihuana en el pasado reciente, por lo que una despenalización en su consumo podría detonar nuevos problemas en términos de seguridad pública y de salud, este último sector además con carencias de infraestructura y personal para atender a eventuales casos de adicción.

“No es que yo esté en contra de una eventual legalización de la marihuana o del uso lúdico, sino que Coahuila es un estado que ha enfrentado retos mayúsculos en materia de seguridad, sabemos perfectamente los efectos tanto de la marihuana, como de otros tipos de droga, la mayor parte de los homicidios o de algunas circunstancias en materia de seguridad tienen que ver con los efectos de este tipo de droga y la realidad es que no es que esté en contra, lo que sí he dicho de manera explícita es que México no está preparado para una eventual legalización de la droga”.

Riquelme Solís se refirió especialmente a la promoción del uso lúdico de la marihuana y del riesgo que se correrá de que el propio crimen organizado tenga el control del comercio de la misma, también señaló que el país ni siquiera tiene contemplada alguna derrama económica para que los estados puedan hacer frente a las consecuencias de salud entre la población, por lo que se hará “lo necesario” para prepararse legalmente y con capacitación adecuada a las fuerzas de seguridad.

“Haremos lo necesario para poder acoplar realmente nuestro marco jurídico y la actuación de nuestras instituciones, las propias, porque el Gobierno Federal no está preparado para ello, pero luego lo van a aventar a los estados, entonces si no estamos nosotros preparados, a mi lo que más me preocupa es que esto nos pueda afectar en materia de seguridad”.

Hasta el jueves la iniciativa para despenalizar la marihuana para su uso lúdico se encontraba en la Cámara de Diputados, será en los próximos días cuando se lleven a cabo los debates correspondientes entre legisladores, mismos que deberán aprobar o negar el punto en comisiones y luego ante el pleno.