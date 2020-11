Siguen en negociaciones con el Sindicato de Gómez Palacio

Luego de que el pasado lunes hubo una protesta pública por parte del Sindicato afuera de la presidencia municipal de Gómez Palacio, ambas partes siguen en pláticas respecto al pliego petitorio. Uno de los temas álgidos es el del recurso que pide el Sindicato para fiestas que no se pueden realizar y que representan una erogación de más de medio millón de pesos de recursos públicos.

"El tema con el Sindicato es un tema de diálogo permanente'', dijo el síndico municipal, Omar Castañeda González, quien reconoció que los trabajadores están en su derecho de manifestarse, no obstante mencionó que a su parecer no hay una justificación para hacerlo. "Porque nunca hubo una pérdida del diálogo ni de la comunicación y habíamos acordado nuevamente reunirnos este lunes a las 4 de la tarde, entonces ellos se manifiestan en la mañana y lo único que lograron fue adelantar la reunión que ya teníamos agendada por la tarde. Creo que deberían tener más prudencia, sobre todo al convocar a pensionados y adultos mayores por el hecho de su traslado que implica un riesgo innecesario en esta pandemia para ellos", dijo Castañeda.

El funcionario aseguró que a todos se les va otorgar el aguinaldo con un incremento especial que se tiene considerado del 7%.

"En el tema del incremento salarial quedamos de checarlo junto con otros temas relevantes como la revisión del contrato colectivo de trabajo ya que necesitamos sentarnos a ver estos temas porque son fundamentales para la administración", dijo.

Expuso que el Ayuntamiento tiene que ser cauteloso con el gasto debido a que solamente de participaciones federales para el próximo tendrán un recorte de 50 millones de pesos y de ahí es donde se pagan los sueldos. En el tema de los trabajadores de confianza ya se llegó a las 200 bajas por esta situación.

Castañeda consideró que el tema del recurso por concepto de fiestas y celebraciones que habría tenido que erogar el Ayuntamiento conforme a los acuerdos sindicales se puede ver en estos momentos como una petición de carácter frívola. "Yo le he comentado al Sindicato que no puede ser que ellos forzosamente quieran que se les pague esto porque...¿cómo vamos a justificar ante la sociedad una erogación en fiestas que ni siquiera se van a llevar a cabo y no se pueden llevar a cabo por la pandemia? Nosotros suspendimos las fiestas patrias y también lo del informe de gobierno y todo el dinero que se acumuló se mandó al programa de becas y al de microcréditos", dijo.

Precisó que lo que tendría que erogar el Ayuntamiento es más de medio millón de pesos en recursos para festividades. "Creo que debemos de entender todos que estamos trabajando con el 20 o 30 por ciento de la capacidad de la administración y muchos compañeros sindicalizados están en sus casas, entonces, definitivamente debe de haber una comprensión en que la Auditoría Superior del Estado (ASE) también nos podría observar este tipo de cosas. ¿Cómo les vamos a explicar a ellos y también al resto de la población que vamos a erogar medio millón de pesos de recursos públicos por concepto de festividades en una pandemia?", dijo.

El síndico municipal explicó que el Ayuntamiento tiene voluntad de dialogar con el Sindicato pero que los agremiados comprendan que únicamente el 7% adicional al aguinaldo de los sindicalizados representan ya 2 millones de pesos más para la Administración mientras que el incremento salarial para el año que entra representa un impacto de entre 12 y 14 millones de pesos más.

"La idea no es afectar a los trabajadores pero necesitamos analizar bien los esquemas. Al decir nosotros que tenemos finanzas sanas, estamos hablando que no hemos tenido necesidad de acudir a créditos, estamos estables pero no podemos ir más allá de pagar un retroactivo porque entonces tendríamos que estar pidiendo préstamos para pagar esos incrementos y no es el caso", dijo Castañeda. Actualmente el Ayuntamiento de Gómez Palacio tiene alrededor de 1,300 trabajadores de manera activa.