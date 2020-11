La pandemia por el COVID-19 modificó este año el formato del mercadito navideño de Torreón que comenzó a operar con restricciones y con la mitad de su capacidad total. Algunos locatarios como Érika Lozano tomaron sus reservas y surtieron menos mercancía aunque están positivos de recuperar lo que invirtieron y sacar algo de ganancia.

La mujer que se dedica principalmente a la venta de pinos y luces navideñas a precios accesibles, tiene la fe puesta en Dios y en su trabajo y experiencia por lo que no duda en decir que aunque el 2020 ha sido muy complicado, habrá buena afluencia de personas en el mercadito donde se busca transmitir el espíritu de la Navidad y además continuar con una tradición de 70 años.

"Ahora que estamos más tiempo en casa queremos ver nuestro hogar decorado, queremos vivir aunque sea las reuniones en familia con sus respectivas medidas, no deja de hacer falta el espíritu navideño, la sensación de paz, de amor y de unión que tanto necesitamos", expresó.

Por su parte, Carlos Rangel Hernández, secretario de organización de la Unión de Locatarios, dijo que los puestos quedaron formalmente instalados por lo que sus compañeros comenzaron con la descarga y el acomodo de la mercancía. Indicó que con motivo de la contingencia sanitaria y atendiendo las disposiciones de salud, se restringió el acceso a la ciudadanía además de que al ingreso se tomará la temperatura y el nivel de oxigenación a los clientes que deberán entrar por el acceso que se habilitó sobre la avenida Juárez y la calle Ildefonso Fuentes.

Señaló que muchos de los locatarios recurrieron a préstamos para participar en esta edición por lo que al menos, esperan recuperar lo invertido. Regularmente se instalan alrededor de 106 puestos pero en esta ocasión las autoridades únicamente autorizaron la activación de poco más de 50.

En el mercadito navideño se pueden encontrar desde pinos, heno, musgo, series, guirnaldas, coronas, esferas, aserrín, paja, misterios, papel roca, portales, gobernadora, rollos de escarcha y figuras para el nacimiento, entre otras. Los asistentes también podrán encontrar un área delimitada donde se ofertan los tradicionales hot cakes navideños, hot dogs, banderillas y hamburguesas.

"Aquí estamos para servirles con todo el gusto del mundo, esperamos que encuentren el espíritu navideño aun y con todo esto que está sucediendo. Hay muchas personas que ya se nos adelantaron por este monstruo que nos está atacando de manera terrible pero esperamos que el año viene ya se normalice todo con esto de la vacuna para que ya no se sigan perdiendo más gentes por este motivo. Es muy lamentable pero esperemos que los cuidados de la gente con su gel antibacterial, su cubrebocas y su sana distancia esto disminuya. No hagan fiestas, la Navidad se puede celebrar pero con precaución, todos tenemos ganas de festejar pero de momento no lo podemos hacer, ojalá la gente comprenda", expuso el comerciante.

En el mercadito navideño no se permite el acceso a infantes y es obligatorio el uso del cubrebocas además de que solo se tiene autorizado el ingreso de una persona por familia.