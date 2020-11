Viven en San Juanito de Lerdo con marcadas carencias en los servicios públicos

El tiempo parece haberse detenido en el sector conocido como San Juanito de Lerdo. Aunque se encuentra dentro de la mancha urbana, aún se pueden ver vacas caminando entre sus calles.

Al realizar un recorrido por el sector habitacional, ubicado a unos metros del periférico Ejército Mexicano de esta ciudad y cercano al Hospital General, se observó que la mayoría de sus calles carecen de pavimento así como de una regulación para contar con animales de traspatio.

Al menos una vaca lechera se atravesó en el camino sin que esto causara admiración entre los vecinos del sector, en el que además se encontraron burros pastando a las orillas de los caminos polvorientos. Tampoco se encontró a alguna persona responsable del animal se hiciera cargo de él o que por lo menos se preocupara de que no caminara más allá de su improvisado establo.

En el lugar ubicado a dos minutos de la zona Centro, están instaladas escasas luminarias que no son led como las de gran parte de la cabecera municipal.

El escenario de una parte de la colonia San Isidro, considerada como la más grande y antigua de la ciudad, no es muy distinto. Se trata de algunas calles pegadas al cerro, donde los servicios básicos son los grandes ausentes. De acuerdo con María del Carmen, vecina del lugar, el pavimento nunca llegó así como tampoco el servicio de recolección, el cual les preocupa más que sus calles.

"La basura nunca pasa, de hecho la tiene que estar quemando uno", dijo la mujer, quien explicó que dicha práctica ha provocado la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos para apagar sus desechos.

"Así se tiene que hacer", insistió la mujer, pues aseguró que muchos de los vecinos tienen bebés, y los olores que dejan la gran cantidad de pañales sucios así como otros desechos es insoportable, por lo que se ven obligados a quemar su basura en los lotes baldíos que proliferan en el sector.

Al norponiente de la ciudad, donde se localizan los fraccionamientos, San Juan I, II, Loma Real, San Daniel y otros más, los problemas con los servicios básicos también son una constante. La calle Tlahualilo, que conduce a dichos sectores, se encuentra en pésimo estado.

Aunque el Gobierno del Estado así como el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, anunciaron su atención, aún no hay fecha de arranque.

Aunado al mal estado de la carpeta asfáltica que luce llena de enormes hoyancos, está la falla en el alumbrado, lo que vuelve a esta vialidad un riesgo para los peatones, según manifestaron los propios vecinos. Martha y Perla, comerciantes de este sector, manifestaron que ante una emergencia salen con el temor de ser víctimas de la delincuencia.

"Uno requiere seguridad y no la tenemos. Si tratamos de salir de emergencia a caminar, por esta calle no es segura, por lo mismo", dijo Martha, quien se ha visto obligada a bajar del transporte público cuadras antes y buscar las calles más iluminadas para poder llegar a su hogar en la colonia Loma Real.

Hasta hace unas semanas, el servicio de recolección de basura también era un problema pero desde que los mismos vecinos se organizaron para solicitar el apoyo del empresario Homero del Bosque con un camión de basura, este se regularizó. De acuerdo con los afectados, ahora el camión llega a pasar hasta tres veces por semana.

El problema de los perros callejeros persiste. Aunque se ha solicitado el apoyo de Prevención Social para retirar a los animales, han hecho caso omiso a sus llamados. Los denunciantes esperan que su llamado no se atienda hasta que los canes ataquen a una persona o se registre algún caso de fiebre manchada, puesto que han detectado la presencia de garrapatas.

SACRIFICAN OBRA PÚBLICA

El coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Lerdo, Ángel Luna, recordó que uno de los argumentos por los que se votó en contra de la aprobación de los estados financieros correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, fue precisamente por la poca obra pública realizada en lo que va del año.

Destacó que de los 68 millones de pesos que se habían programado ejercer en este año solo se han invertido 27 millones, lo que "repercute en la calidad de los servicios públicos".

"Está por ejemplo el tema del drenaje, que actualmente se encuentra colapsado en varias partes de la ciudad, por ejemplo, el rebombeo de la colonia Villa Jardín, el rebombeo que se necesita en la colonia Francisco Villa Sur y Norte que ocasiona los problemas de aguas negras. Esas obras van a dejar de hacerse porque se supone que no tenemos el ingreso suficiente", detalló el edil.

Comentó que uno de los argumentos que ha presentado la autoridad municipal es la baja recaudación que se ha tenido de ingresos propios así como de las participaciones federales, "y el gasto que se está castigando es el de obra pública".

Luna insistió en que el problema es que el Municipio no ha hecho las adecuaciones presupuestales necesarias para que no impacte en la obra pública.

"Es decir, tiene muchos rubros que puedes tener ahorro, incluso en el de servicios personales, donde se ha venido gastando como si el ingreso fuera el mismo, sueldos, aguinaldos, prestaciones sociales. Si no disminuyes el personal, si no haces una adecuación en los tabuladores de sueldos, evidentemente la parte de servicios personales no va a decrecer pero si tenemos menos ingresos, tanto los servicios personales, como generales y varios rubros, entre ellos lo que se gastó en publicidad, tienen que necesariamente venirse para abajo".

Asimismo, el regidor criticó que el Municipio se "cuelgue" de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad con recursos de la Federación y del Estado. Ejemplo de ello es la rehabilitación de la avenida Matamoros, la instalación de los megatanques, además de la remodelación del Parque Victoria que se atiende con recursos de la Federación.

Por su parte, el coordinador de la fracción de Morena, Héctor González, coincidió con los señalamientos que realizó en su momento el regidor panista Ángel Luna, en cuanto a la falta de aplicación de recurso para obra pública.

"En sesión de cabildo se reclama la aplicación de recursos para este tipo de servicios, se le da mucho a otra, sabemos que andan en precampaña", dijo González, quien en su momento señaló que el Municipio, de acuerdo a los estados financieros de los últimos meses, ha invertido en difusión de su imagen 21 mil pesos diarios.

"Parte de este recurso se pudiera destinar a mejorar los servicios y darle a la ciudadanía más calidad de vida pero no hay intención de eso", recalcó. También señaló que solamente se han invertido recursos federales y no propios "lo que se ha aplicado de obra pública ha sido del Ramo 33, el Municipio no le ha metido prácticamente nada".

SE DARÁ ATENCIÓN EN BREVE

Por su parte, Francisco Javier Urruticoechea Ortiz, titular de Servicios Públicos, dijo que se atenderá el problema de alumbrado en lo que se conoce como corredor San Juan, que concentra una serie de fraccionamientos que reclaman por este servicio.

Aunque dijo que parte de la problemática se debe al robo de cable que se registra en los equipos, también comentó que se ha detectado a una persona que apaga el sistema a fin de denunciar fallas en el servicio. Aseguró que la persona se tiene plenamente identificada, incluso mencionó que la semana pasada ocasionó apagones en el sector por cuatro días seguidos.

En cuanto a los robos de los que han sido sujetos los equipos de alumbrado, dijo que el alambre que se roba y que se extrae de la parte baja del mismo se repone y se coloca de forma aérea a fin de evitar más daños.

Urruticoechea comentó que desde el pasado fin de semana iniciaron con la reposición del alumbrado en dicho sector, el cual se atenderá por sectores, "si entra a San Juan, no se saldrá de ahí hasta que se termine", dijo.

El funcionario municipal estimó que en dicha área que concentra varios fraccionamientos se atenderán cerca de 60 luminarias. Aseguró que en este fin de semana podría quedar resuelto el problema. En cuanto a la recolección de basura que desde siempre han padecido los vecinos de la prolongación Gómez Palacio de la colonia San Isidro, aseguró que será un tema que se atenderá a la brevedad.