Dante Siboldi dice que Cruz Azul no es favorito en la liguilla

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, le rehúye al término de ser el principal candidato para llevarse el título en el Guardianes 2020. Para el uruguayo, todos, los ochos que entraron a cuartos de final, son favoritos, tienen posibilidad de ser campeones. Pero eso de ser el principal, a eso dice que no.

"No, no nos sentimos favoritos. Los ocho son favoritos, cualquiera puede ser. Por algo están entre los ocho mejores. El reglamento dice que cualquiera de los ochos puede salir campeón. No queremos cargar con el favoritismo".

Cruz Azul terminó en el cuarto lugar de la tabla al acumular sólo 29 puntos, teniendo un cierre de torneo regular, lleno de tropiezos, pero eso para el técnico, es cosa del pasado: "Cada juego -a disputarse- será como si fuera el último, como si fuera una final".

Sobre Tigres, el rival del cuadro cementero, mencionó "Todos somos difíciles para todos. Tigres tiene un gran técnico, grandes futbolistas, pero nosotros también, con deseos enormes. Será un cierre cerrada, apretada. Hay que hacer lo que se hacía en todo el torneo, siempre ir a buscar el juego, con orden, con la disciplina táctica. Hay que concentrarse desde el inicio y hacer lo que hacíamos desde enero".

Con Tigres se ha dado una buena rivalidad: "Ya nos conocemos. En la Copa por México, final en Las Vegas, en este torneo, hemos ganado, hemos perdido, todo entre en el tema de los detalles. Sin duda que es un gran rival, pero todos sin complejos y todos somos difíciles para todos".

La ida, el juego que se realizará en el estadio de Tigres, será fundamental: "Ellos tratarán de aprovechar su localía, no estará la afición, que pesa, pero saldrá a ganar para venir con un resultado favorable al Azteca. Vamos a hacer nuestro planteamiento para concluir bien en nuestra casa".