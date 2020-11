No estoy obligando a nadie: alcalde

Luego de que el Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud advirtiera de sanciones al alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, por la distribución de dióxido de cloro a pacientes con COVID-19, el alcalde defendió su decisión de entregar tratamientos alternativos con "el consentimiento del usuario", en el contexto de la pandemia.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme , informó que enviarán un oficio "claro y contundente" al alcalde de Morena para explicarle las sanciones a las que se podría ver acreedor. Sin embargo, ayer lunes Jonathan Ávalos aseguró que no dejará de ofrecer el dióxido de cloro como un remedio alternativo y voluntario, por lo que estará dispuesto a enfrentar repercusiones legales.

"Con gusto recibimos todas las acciones legales que se puedan emprender", dijo el edil, pero aseguró también que contestarán y argumentarán del por qué se debe promover y ayudar a la población para no permitir más fallecimientos.

"Si me van a llevar a la cárcel por hacerle un bien al pueblo, pues aquí están mis manos. No tengo miedo. No estoy obligando a nadie. Es un derecho universal, cada quién es libre de decidir si toma un remedio alternativo o no", comentó.

El funcionario dijo que no se obligará a nadie y que cada persona es libre de tomar alternativas que ayuden a mejorar la salud. Recalcó que las personas firmarán hojas de consentimiento informado.

Ávalos, médico de profesión, agregó que todos los medicamentos son tóxicos dependiendo de la dosis. Descartó que las dosis las vaya a comprar con recursos públicos, pues aseguró que él mismo compró unas dosis y le regalaron otras.