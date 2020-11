Con pintas y ofrenda, exigen justicia por asesinato de Sofía en Fresnillo

Ante la indignación por el asesinato de la niña Sofía, de 12 años de edad, los ánimos enardecieron a la población del municipio de Fresnillo, al grado que la noche de este domingo pusieron "en llamas" el palacio municipal, de igual manera, esta mañana también un grupo de feministas, muchas de ellas encapuchadas y vestidas de negro, acudieron a realizar más pintas en la fachada de la alcaldía, colocar una ofrenda y exigir justicia para la pequeña.

En las consignas se leía: "Si no luchas, no ganas", "Justicia para Sofía", "Pueblo feminicida", además en la explanada se utilizó una de las sillas del palacio municipal, donde colocaron flores y una cartulina con la foto de la niña y con leyenda de "Ayuda, se busca a Sofía", así como decenas de veladoras. También entonaron consignas como "La policía no nos cuida", así como el cántico de "Un violador en tu camino", que se ha convertido en un himno de la lucha contra la violencia de género.

El cuerpo de la pequeña fue localizado el domingo en unos predios del municipio de Fresnillo luego de ser reportada como desaparecida desde el pasado 11 de noviembre, lo que generó un reporte de búsqueda y se activó el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

El hallazgo se reportó la mañana del pasado domingo cuando comenzó a circular en redes sociales un operativo desplegado en unos terreno cerca de la colonia Abel Dávila, colindante con el fraccionamiento San Carlos.

Al principio, en el reporte de la noticia criminal por parte de las autoridades policiales sólo confirmaban que se trataba del cuerpo de una femenina y, finalmente, por la tarde la Fiscalía del Estado confirmó que sí se trataba de la menor desaparecida.

Por los hechos, la Colectiva Nantzin Zacatecas repudió el asesinato de la niña Sofía y emitió un pronunciamiento dirigido al gobernador Alejandro Tello; al fiscal Francisco Murillo; al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, así como a los diputados locales, donde exigen el esclarecimiento de este y otros crímenes en contra de niños y niñas.