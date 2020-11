'Food truck' se queda sin frenos en Torreón y choca

En Torreón una "Food Truck" se quedó sin frenos y se impactó contra una camioneta, cuya conductora se encontraba en parada momentánea esperando a que el semáforo le diera luz verde para avanzar.

El percance se registró alrededor de las 11:30 horas de este jueves en el bulevar Diagonal las Fuentes, casi al llegar a la avenida De los Vagones, cerca de la Línea Verde, al sur de la ciudad.

La camioneta, es una Nissan Kicks, modelo 2020, la cual era conducida por Roxana de 34 años en tanto que el camión, un Ford modelo 2010, el cual es utilizado para la venta de hamburguesas, era conducido por Antonio de 60 años.

De acuerdo a la decoración del conductor del camión de comida, no pudo evitar impactar a la camioneta, ya que desde algunos metros antes de llegar a donde estaba la unidad trató de frenar, pero no "no le respondió el camión", por lo que chocó por alcance.

Por el fuerte impacto la camioneta de reciente modelo terminó con la parte trasera "sumida" y el vidrio hecho pedazos.

Se informó que en la camioneta iban dos mujeres, las cuales no registraron lesiones, incluso esperaron a bordo de la unidad a la espera de que el perito de los Tribunales de Justicia Municipal, tomaran conocimiento y que el representante de la compañía aseguradora también hiciera lo propio.

Ambas unidades fueron remolcadas por una grúa, pues el hecho se turnó al juez calificador a fin de que ambas partes acuerden la reparación del daño.