The Weeknd, Taylor Swift y mucho talento latino en los AMA's

La época de las grandes ceremonias no se detiene pese a la pandemia, y este 22 de noviembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles se llevará a cabo la entrega de los American Music Awards 2020, que se vislumbra espectacular y con una presencia latina muy importante.

Este año los AMA's inauguraron cuatro categorías para la música latina, debido a la popularidad que los artistas de habla hispana han alcanzado en los últimos años.

Uno de los grandes favoritos en este ámbito es el puertorriqueño Bad Bunny, quien está nominado como Artista Masculino Latino, Mejor Canción y Mejor Álbum, en esta última con una doble nominación, por Las que no iban a salir y YHLQMDLG.

Le sigue Karol G y J Balvin con dos nominaciones, Cantante Femenina/Masculino Latino y Mejor Canción; Ozuna, Becky G, Rosalía y Anuel AA se quedan con sólo una, Artista Masculino Latino, ellas como Artista Femenina Latina y el último como Mejor Álbum.

Pero la participación latina no se limita en aparecer en estas categorías, sino también arriba del escenario con una de las actuaciones más esperadas, la de Jennifer Lopez y Maluma que presentarán los sencillos "Pa 'Ti" y "Lonely".

A esta presentación en vivo se les une la de The Weeknd, Katy Perry, Bad Bunny, BTS, Dua Lipa, Lil Baby, Megan Thee Stallion y Shawn Mendes.

Esta edición de los AMA's al parecer la dominará el cantante, compositor y productor canadiense The Weeknd, quien junto al rapero Roddy Ricch, tienen ocho nominaciones.

Taylor Swift sustenta el record de mayores triunfos en esta premiación, con 29 galardones, los cuales podrían aumentar este domingo si logra ganar una de las cuatro categorías a las que está nominada.

Megan Thee Stallion hace su debut en este evento con cinco nominaciones, incluidas Nuevo Artista del Año, Artista Femenina del Año y Colaboración del año.

La encargada de conducir esta ceremonia es la actriz Taraji P. Henson, quien en 2009 fue nominada a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su participación en el film "El curioso caso de Benjamin Button" (2008), además de obtener un Golden Globe por su papel de Cookie Lyon en la serie Empire.

¿Dónde y cuándo ver los AMA'S?

La ceremonia de los AMA's se puede seguir por TNT y TNT Series a partir de las 19 horas, también se transmitirá en vivo por ABC a las 20 horas tiempo del este de Estados Unidos, o a través de en abc.com/watch-live.

Lista de nominados

A continuación, presentamos la lista completa con los artistas nominados.

Artista del Año

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo Artista del Año

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del Año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion (WAP)

DaBaby ft. Roddy Ricch (Rockstar)

Dan + Shay ft. Justin Bieber (10,000 Hours)

Lady Gaga ft. Ariana Grande (Rain On Me)

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé (Savage Remix)

Artista Social Favorito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video Musical Favorito

Doja Cat / Say So

Future ft. Drake / Life Is Good

Lady Gaga & Ariana Grande / Rain On Me

Taylor Swift / Cardigan

The Weeknd / Blinding Lights

Artista Masculino Pop/Rock

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Femenino Pop/Rock

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o Grupo Pop/Rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Mejor Álbum Pop/Rock

Harry Styles / Fine Line

Taylor Swift / Folklore

The Weeknd / After Hours

Mejor Canción Pop/Rock

Lewis Capaldi / Someone You Loved

Dua Lipa / Don’t Start Now

Post Malone / Circles

Roddy Ricch / The Box

The Weeknd / Blinding Lights

Artista Masculino Country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Femenino Country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Grupo o Dúo Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Mejor Álbum Country

Luke Combs / What You See Is What You Get

Blake Shelton / Fully Loaded: God’s Country

Morgan Wallen / If I Know Me

Mejor Canción Country

Dan + Shay ft. Justin Bieber / 10,000 Hours

Maren Morris / The Bones

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) / Nobody But You

Artista Masculino Rap/Hip-Hop

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Artista Femenino Rap/Hip-Hop

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Rap/Hip-Hop

Lil Baby / My Turn

Lil Uzi Vert / Eternal Atake

Roddy Ricch / Please Excuse Me For Being Antisocial

Mejor Canción Rap/Hip-Hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion / WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch / Rockstar

Roddy Ricch / The Box

Artista Masculino Soul/R&B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Femenino Soul/R&B

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Mejor Álbum Soul/R&B

Doja Cat / Hot Pink

Summer Walker / Over It

The Weeknd / After Hours

Mejor Canción Soul/R&B

Chris Brown ft. Drake / No Guidance

Summer Walker / Playing Games

The Weeknd / Heartless

Artista Masculino Latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Femenina Latina

Becky G

Karol G

Rosalía

Mejor Álbum Latino

Anuel AA / Emmanuel

Bad Bunny / Las que no iban a salir

Bad Bunny / YHLQMDLG

Mejor Canción Latina

Bad Bunny / Vete

Black Eyed Peas ft. J Balvin / Ritmo (Bad Boys For Life)

Karol G ft. Nicki Minaj / Tusa

Artista Rock Alternativo

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty one pilots

Artista Adulto Contemporáneo

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Contemporáneo Inspiracional

Lauren Daigle

For King & Country

Kanye West

Artista Electronic Dance Music (EDM)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Mejor Soundtrack

Birds of Prey: The Album

Frozen 2

Trolls: World Tour