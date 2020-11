'Estamos en igualdad de circunstancias'

- Para Guillermo Almada, Santos Laguna y Tuzos del Pachuca se enfrentarán en igualdad de circunstancias el sábado en el Corona, debido a las bajas que presentan por contagios del COVID-19.

El estratega adelantó ayer previo a la práctica vespertina en el TSM, que no podrá repetir alineación, debido a que uno de sus jugadores, del cual no reveló su identidad, dio positivo.

"Vamos a tener alguna baja más, por estas dificultades que estamos viviendo, que no nos va a dar el mayor potencial nuestro, pero estamos muy confiados de los (jugadores) que estarán".

El charrúa dejó entrever, que algunos de sus elementos han dado positivo en dos ocasiones diferentes, situación que los ha orillado a echar mano de casi todo su plantel, al no poder contar con ellos ni en partidos ni en entrenamientos.

"Tenemos material y confianza de lo que podemos hacer, pero se ha cortado el proceso por la enfermedad que han sufrido los jugadores, algunos más de dos veces, pero estamos en esa tarea, son partidos finales donde los jugadores están conscientes de la importancia del partido, del rival que tenemos enfrente".

SOBRE EL RIVAL

De los Tuzos opinó: "Es un equipo que juega muy bien, tiene gran dinámica y está bien dirigido, además cuenta con buenos futbolistas. Nosotros tenemos que hacer un muy buen partido, con muchísimo hincapié en lo que podemos hacer teniendo el balón para que las virtudes del rival aparezcan en menos circunstancias".

Almada expresó que a pesar del receso por las fechas FIFA, se han preparado como en las semanas anteriores, sin hacer nada distinto, aunque siempre trabajando en cosas que quieren perfeccionar y mejorar.

"Corregir algunos errores, mejorar la contundencia que la hemos encontrado en partidos anteriores, pero hemos generado una cantidad de situaciones, pero es un grupo joven que nos da confianza, con la única preocupación más grande, que es tratar de contar con todos los elementos del plantel, porqué eso nos hará más fuertes y nos dará más posibilidades de presentar una mejor alineación".

Enfatizó que han entrenado a fondo como principal tarea, sin desconocer lo fuerte que fue Pachuca durante el campeonato, donde les dio muchos dolores de cabeza en el Corona, donde brindaron un partido muy dinámico, que pudieron llevarse al final, pero erraron situaciones y al final lo pagaron caro.

"Tenemos un grupo muy profesional, responsable y consciente de la situación que se está, cuando en todos los partidos lo primordial más allá de jugar bien o mal, es que venimos en ascenso y mejorado muchísimo, ya que la entrega y disposición no se han tenido solamente en los partidos, sino en los entrenamientos, conscientes que así hacemos un mejor partido que el rival, nos va a dar más posibilidades de ganar".

EXPERIENCIA

Almada se molestó cuando fue cuestionado acerca de la amarga experiencia que le dejó la eliminación en la primera fase de la liguilla en el Apertura 2019, a manos de los Rayados, cuando los laguneros fueron líderes.

"Ustedes los periodistas lo adornan o lo hacen dificultoso el futbol", sentenció. Y es que argumentó que con ese sistema, ha jugado una cantidad importante de Copas Libertadores y Sudamericanas con resultados positivos.

"Eliminamos a cuatro equipos brasileños con un poderío importante, con un club ecuatoriano, pero este es el futbol", además de relevar las claves para sobrepasar las eliminatorias "lo importante es defenderte con la pelota, cuando tenés que hacerlo y tener un buen circuito de juego, atacar mejor que el rival y si cometes errores en una llave definitoria, no te va a dar esa posibilidad de poderte recuperar con el campeonato".

Aunque no reconoció que aprendió la lección, indicó que en la goleada 5-2 ante los regios en la Sultana del Norte en el partido de ida de los cuartos de final, lo que pasó fue que un solo partido, cometieron todos los errores que no habían realizado en la etapa regular.

"Pero si tenemos que hacer un análisis más grande, no lo traducimos en el marcador porque dimos algunas facilidades que no se aprovecharon, y si vuelve a pasar lo mismo, son circunstancias y accidentes que suceden en un partido, no son previsibles. La experiencia en este tipo de torneos, la tenemos muchísima como jugador y entrenador".

CASO JULIO FURCH

Por último, el timonel de los Guerreros habló acerca de su capitán Julio Furch, quien ha despertado el interés de varios equipos en la Liga MX y en el mercado internacional, una situación que Almada ve muy natural y normal.

"Sabemos lo mismo las noticias de prensa que están circulando, pero es lógico que surjan por qué Julio es un jugador muy importante. Seguramente va a tener muchas ofertas de varios equipos que estarán interesados en tenerlo".

El timonel aceptó que ni a él, ni a su cuerpo técnico ni jugadores, la directiva santista les ha comunicado algo respecto al "Emperador", por lo que contarán con el nacido en Argentina, hasta que les digan lo contrario.

"Julio es un tipo muy centrado, es nuestro capitán él está muy a gusto aquí, hay cosas que desconocen, como el que ha recibido ofertas importantes, pero siempre ha preferido a este club, por su familia y por qué se siente muy cómodo. Es uno de los jugadores con más experiencia que tenemos y obviamente que en un futuro si él toma una decisión para mejorar, lo vamos a apoyar, pero estamos seguros que está concentrado en esto (repesca) y será un jugador muy importante el fin de semana".

5 GOLES permitió Santos en el Corona, fue la mejor defensiva como local en el torneo.