Rechazarían ir a Copa de Oro tras amistoso México Vs. Corea del Sur

La actual gira del Tricolor por Austria podría dejar cicatrices muy profundas, ya que algunos de los futbolistas no están nada a gusto con el manejo que se dio al tema de los casos positivos de coronavirus en Corea del Sur, su rival del viernes en Viena.

Hace algunos días, varios seleccionados nacionales estaban bastante molestos e inconformes por tener que jugar el partido amistoso contra Corea del Sur, luego de que algunos elementos asiáticos dieron positivo por COVID-19 horas antes del duelo.

Aunado a lo que podría representar para ellos -en lo profesional- un contagio, lo que realmente les inquietaba era la posibilidad de exponer a sus respectivas familias, por lo que al interior del grupo iniciaron un movimiento en el que pedían que, por razones de seguridad, el encuentro fuera cancelado.

Horas antes de trasladarse al estadio, en Viena, se reunieron con Gerardo Martino -entrenador nacional- y tuvieron comunicación con directivos de la Federación Mexicana de Futbol, a quienes les expusieron su deseo de no participar en el partido. La respuesta que encontraron fue negativa.

Fue entonces que vino lo que nadie esperaba. Los jugadores, coléricos por la decisión de mantener el juego y ante la posibilidad de ser contagiados, amagaron con no asistir a la Copa de Oro el año entrante. Cabe recordar que ese torneo es muy importante para la Selección y la Concacaf, organismo que suele obligar a México a jugarlo con sus mejores futbolistas.

De hecho, esa es una de las principales razones por las que hoy ya no se participa en la Copa América, ya que Concacaf obligaba al Tricolor a asistir a ese evento con un equipo B. La situación no quedó resuelta, ni mucho menos, pero es una realidad que ya hay algo roto, porque los futbolistas creen que se volvió a ponderar lo económico, y esta vez no sólo por encima de lo deportivo, sino de la salud de los jugadores y sus familias. ¿Cumplirán su amenaza de no ir a la Copa de Oro?