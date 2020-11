AMLO saca 'pañuelito blanco' a conservadores por la corrupción

En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó un pañuelo blanco por la corrupción, a sus adversarios conservadores.

En Palacio Nacional, López Obrador sacó de su traje un pañuelo blanco y dijo: "el presidente no roba, los secretarios no roban".

"Pañuelito blanco, aunque no le guste a los conservadores, en corrupción. No se permite la corrupción arriba y vamos a ir limpiando de corrupción, pero eso es para todos", agregó el Presidente, a la vez que agitaba el pañuelo.

"No a la delincuencia común, no a la delincuencia organizada, no a la delincuencia de cuello blanco. Cero corrupción, cero impunidad. ¿Por qué estamos saliendo adelante, a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia? Porque no se permite la corrupción y por eso estamos ahorrando, porque era mucho lo que se iba por el caño de la corrupción, muchísimo dinero, una gran sangría", agregó.

Señaló que con los ahorros, se permite financiar el desarrollo.