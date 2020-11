Dani Martin hace lo que quiere

Durante un tiempo se sentía limitado en la música, tan es así que algunas veces se quedó con ganas de hacer ciertos proyectos. Eso ha quedado en el pasado, hoy es un rebelde en la música, de ahí que llamara a su nuevo disco Lo que me dé la gana.

"Es un disco de permisos que me di, de atrevimientos; donde he jugado con un montón de géneros y de registros musicales. Me quité cadenas para hacerlo y salí de mi zona de confort, hice lo que quise por eso lo bauticé como Lo que me dé la gana".

Esta producción ya le ha dado grandes satisfacciones a Dani, ya que en España ya logró disco de oro y en México, en donde hay dos ediciones CD bolsa sorpresa y Vinilo, va por el mismo camino de triunfo.

"Me siento agradecido porque el disco ha funcionado muy bien pese a los tiempos que estamos viviendo. Creo que me está dando cosas bonitas como el cariño del público. En verdad que estoy muy contento".

Lo que me dé la gana, según comentó el artista en la charla vía streaming, está cargado de un mensaje de libertad.

"Todas las canciones traen un mensaje de libertad en el que muestro que puedo cantar lo que sea. No hay que perder la libertad creativa, siempre hay que estar en la búsqueda de nuevas formas de aprender".

En el material discográfico, Dani incluyó duetos con Joaquín Sabina, Juanes o Camilo, artistas que admira demasiado y es por eso los invitó a ser cómplices de su reciente trabajo.

"A veces la vida te va dando las cosas y lo único que hay que hacer es darse el permiso de aceptarlas. Busqué gente a la que admiro y con la que siempre habia querido trabajar y afortunadamente me dijeron que sí. Aprendí mucho de Joaquín, de Juanes; en fin, de todos".

Sobre el más reciente sencillo de Lo que me dé la gana, Avioncito de papel, Dani comentó que se trata de un dúo con Camilo.

"Lo conocí hace tres años. Nos fuimos de vacaciones a una costa en España y ahí hicimos esta melodía que define muy bien el momento que vivimos, ya que habla de cuando algo llega a su fin".

Sobre su romance con México, Dani Martin sostuvo que comenzó hace 20 años, desde que él visitaba esta nación con El Canto del Loco, agrupación responsable de éxitos como Aunque tú no lo sepas y Una foto en blanco y negro.

"El amor que le tengo a México es verdadero. México es un país lleno de cultura y de gastronomía; me encanta la comida mexicana, sobretodo el mole poblano. He tenido la suerte de haber ido muchas veces y de haber cantado con Natalia Lafourcade. Escucho música mexicana de Molotov o Cartel de Santa".

En cuanto a cómo ha llevado el confinamiento en España, Dani Martín dijo que ha estado haciendo música y deporte. Recalcó que el encierro ha servido para que bastantes personas se hayan reencontrado consigo mismas.

"Creo que hace tiempo el ser humano no se daba el permiso de disfrutarse a sí mismo. Me parece que veníamos manejando un auto a una velocidad de 200 kilómetros por hora y texteando al mismo tiempo y de repente todo se frenó ".

El cantante tiene fe en que cuando poco a poco la situación se normalice, las personas valoren la libertad que tenían y comprendan la importancia de abrazarse y besarse.

"Tenemos un ejercicio por delante para valorarlo. Cuando volvamos a estar con nuestra gente debemos dejar el celular de un lado y disfrutar de ese presente que no le dábamos importancia", relató.

Sobre su carrera de actor, el artista destacó que por ahora no tiene planes de volver a esta faceta que lo llevó a protagonizar películas como Sirenas, Los abrazos rotos y Sinfin.

"Hace tiempo decidí dedicarme solo a una cosa. Estoy enfocado al 100 por ciento en mi música, pero si me gustaría hacer teatro, algo escrito por mí, algo muy mío y que incluso yo mismo pueda dirigir".

Más de Martin

Se definió como un hombre inquieto y sensible

Dani Martín nació en Madrid el 19 de febrero de 1977. Se crio con sus padres y su hermana en Alalpardo.

Desde pequeño le gustaba imitar a sus artistas favoritos en el salón de su casa.

A partir del año 1999, Dani Martín lidera una banda llamada El Canto del Loco, con los que publica varios discos destacados y cosecha muchos éxitos.

En septiembre de 2009, El Canto del Loco decide separarse, por lo que Dani Martín comienza su carrera musical en solitario.

El español ha desarrollado numerosos trabajos como actor de cine, entre los que se incluyen su papel protagonista en Sirenas de Fernando León de Aranoa, Sin vergüenza de Joaquín Oristrell, Sinfín de Carlos Villaverde y Manuel Sanabria, Yo soy la Juani de Bigas Luna, o su pequeña intervención en la película Los abrazos rotos, dirigida por Pedro Almodóvar

Su nueva gira comenzaría en México, sin embargo, se ha cambiado para 2021.