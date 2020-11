Mueren 5 pacientes del HG en 12 horas

Los ingresos de pacientes COVID al Hospital General Torreón no ceden. Ayer sábado se tenían 52 encamados, de los cuales 5 se reportan graves. En solo 12 horas, de las 8 de la noche del viernes a las 8 de la mañana del sábado, fallecieron 5 pacientes.

El subdirector del nosocomio, Jorge Darwich Darwich, dijo que la situación sigue siendo preocupante ante la constante en los ingresos, aunque por fortuna hay también egresos de las personas que se recuperan, pero los ingresos siguen siendo mayores y, lo más preocupante son las muertes de pacientes que no resisten y que, por lo general, son personas mayores o con alguna comorbilidad que los hace más vulnerables.

Recordó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado, con la instalación del hospital móvil se incrementó la capacidad para pacientes COVID, hasta 90, aunque todavía no se acaba de hacer algunas adecuaciones, aunado al hecho que se requiere más personal.

"Ya se está contratando y capacitando al personal, que era algo muy necesario para poder hacer frente al incremento que hemos tenido en el hospital y pues seguimos trabajando día con día para hacer frente a la pandemia", añadió.

Para que la situación no llegue al límite y se colapse ese nosocomio y otros COVID en la ciudad, es necesaria la colaboración de los ciudadanos, que se cuiden y cuiden a sus familias de no contagiarse. "Les pedimos de nueva cuenta que no salgan a la calle si no hay necesidad, utilicen el cubrebocas, guarden la distancia, pues solo de esa forma se detienen los ingresos a los hospitales y se disminuyen los riesgos a las personas más vulnerables", expresó Darwich Darwich.