Billie Eilish vuelve a la electrónica con Therefore I Am

Billie Eilish, la absoluta ganadora de los últimos premios Grammy, estrenó este jueves la canción Therefore I Am, un tema de corte hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que deslumbró en su debut.

El lanzamiento de la canción se ha acompañado de un video en el que la artista se pasea sola por un centro comercial de Los Ángeles completamente vacío, el mismo en el que acostumbraba a quedar con sus amigos años atrás.

El tema parece tener una clara inspiración filosófica, desde el propio título (Therefore I Am, Por lo tanto soy) hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes, autor del famoso "pienso, luego existo".

"Estoy muy nerviosa por este tema", ha asegurado la artista en sus redes sociales.

Mientras, su hermano y habitual productor, Finneas, afirmó: "Queda mal que lo diga yo pero este tema es una pasada".

Con su habitual discreción, Eilish apenas ha dado detalles de sus nuevas composiciones, aunque de los tres temas sueltos que ha publicado desde el lanzamiento de su primer álbum este es el que más apunta como posible avance de un trabajo más extenso.

Este verano, la artista estrenó My Future, un tema compuesto íntegramente durante el confinamiento en que dejaba a un lado su vertiente más electrónica y apostaba por un sonido más orgánico, que al inicio parece una balada a piano y hacia la mitad despierta con ritmos más próximos al R&B con cadencia entre el funk y el jazz.

A principios de este año lanzó No Time To Die, la banda sonora para la próxima película de James Bond, que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a Everything I Wanted, lanzado a finales de 2019.

En los últimos Grammy, Eilish hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

También fue una de las estrellas invitadas de los Oscar y fue uno de los apoyos públicos más sonados de la campaña del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.