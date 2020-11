Brandon Peniche da la bienvenida al mundo a su segundo hijo

"Creemos que va a nacer como a las cuatro y las cinco", decía Brandon Peniche por la tarde sin sospechar que su segundo hijo lo haría esperar hasta las 11 de la noche para nacer.

Muy feliz el actor de 34 años recibió junto a su esposa Kristal Cid al hermano de la pequeña Alessia, de un año. La labor de parto implicó 17 horas en espera y apenas pudo compartió con sus compañeros del programa de televisión Venga La Alegría, donde es conductor, los detalles del nacimiento.

"Peso tres kilos con 50 gramos, midió 51 centímetros y nació a las 11:20", dijo entusiasmado el hijo de Arturo Peniche, quien incluso conmovió hasta las lágrimas a su compañera Laura G.

La orgullosa mamá, por su parte, compartió horas antes su última fotografía embarazada y recopiló en esta publicación la experiencia que atravesó durante los últimos nueve meses.

"No fue fácil este embarazo, mi bebé no tuvo festejos ni celebraciones en su honor, nadie me vio embarazada y qué les digo de las noches que pasé llorando por la angustia y la preocupación de tener Covid y que mi bebé estuviera bien", expresó la diseñadora de modas.

La pareja afirmó en algunas publicaciones que se sentían incluso más nerviosos que su primera vez como padres. La noticia de su embarazo la dieron a conocer en mayo y ambos enfrentaron el coronavirus durante el mes de julio, por eso la llegada de su pequeño hijo es un logro que les significa mucho.

"Fue natural y tanto él como yo estamos en perfecto estado de salud", detalló Kristal, que es hija de la actriz Sharis Cid.

¡Ya nació! ¡En enlazamos con nuestro querido @BrandonPeniche para que nos platique todo sobre el nacimiento de su nuevo bebé! #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/s6Vhbwbbrl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

La fecha es importante para la familia ya que, como creyentes del poder de los números, consideran especial que la llegada del pequeño haya sido el día 11 del mes 11, el año 2020 y a las 11:00 horas con 20 minutos, "números mágicos", lo definió Laura G ante Brandón en Televisión.

Por ahora, sólo han presentado a su bebé al resto de la familia por videollamada y mañana esperan hacer el encuentro entre al nuevo integrante y la pequeña Alessia.