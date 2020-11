Interpretará a una montañista peruana

La artista estadounidense Selena Gómez interpretará en el cine a la montañista Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana que alcanzó la cima del Everest, informó ayer The Hollywood Reporter. Elgin James (cocreador de la serie Mayan's M.C.) será el encargado de escribir y dirigir la película, que contará con la ganadora del Oscar, Donna Gigliotti, como productora.

La cinta, titulada In the Shadow of the Mountain, se basa en las próximas memorias homónimas de Vásquez-Lavado, que también se convirtió en la primera mujer abiertamente homosexual que coronó las siete cumbres del desafío Seven Summits (las cimas más altas de cada continente, incluida la Antártida). Vásquez-Lavado, víctima de la violencia sexual siendo niña, relató en 2016 cómo los abusos que sufrió entre los 6 y 8 años la llevaron a querer estar en las montañas porque, como descubrió después de coronar los primeros picos, estos le "empezaron a dar seguridad" y "unos sentimientos de protección que nunca antes había sentido". Aquel año llevó a un grupo de jóvenes mujeres supervivientes de violencia sexual de San Francisco (la ciudad norteamericana donde reside) y de Nepal al Everest para ayudarlas a encontrar "la fuerza y la confianza" que ella descubrió años atrás.

"Silvia es una fuerza de la naturaleza", dijo Gigliotti. "Estamos emocionados de trabajar con Elgin y con Selena para contar esta historia de resiliencia, coraje, aventura y humanidad", agregó la ganadora del Oscar por Shakespeare in Love, especialista en proyectos diseñados para el lucimiento de sus actrices protagonistas en cintas como The Reader, Silver Linings Playbook o Hidden Figures.

Gómez, una de las mayores estrellas musicales del momento, no es ajena al mundo de la interpretación ya que ha aparecido en títulos como Spring Breakers, de Harmony Korine, o The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch.

La artista también producirá la película a través de su empresa July Moon Productions.