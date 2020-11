Tienen John Ackerman y Sabina Berman desencuentro en vivo por Canal Once

John Ackerman y Sabina Berman, conductores del programa "John y Sabina", en Canal Once, sostuvieron esta noche un desencuentro durante la emisión que contó con la participación del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

La dramaturga acusó al investigador de mantener una actitud machista por no cederle la palabra; él lo negó, y el funcionario tuvo que mediar entre los dos.

En los últimos días los conductores habían sostenido un intercambio de mensajes y de acusaciones en Twitter.

Berman acusó a Ackerman de acoso laboral y de tiranía, así como de mantener un control sobre el programa. Mientras que el investigador la calificó de agresiva, así como de mantener una actitud incómoda y sabotear el proyecto televisivo.

Estimado @JohnMAckerman. Partamos de un par de hechos. 1.El programa donde participamos es propiedad del @CanalOnce. 2.Con el @CanalOnce firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa. Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores, y gozamos de la — Sabina Berman (@sabinaberman) November 8, 2020

En este contexto, la dramaturga abrió la emisión de esta noche con unas palabras que aludieron a la discusión en Twitter: "Esta noche, como notarán, hemos vuelto al formato original del programa, el formato que mantuvimos a lo largo de todo el año pasado, el formato igualitario. A veces yo presento, a veces John lo hará, ambos elegiremos los temas a tratar y a los invitados, y no habrá un conductor que ceda y quite la palabra. La igualdad tiene sus problemas, sus tropiezos, pero la igualdad es más fértil que el rígido y monotemático autoritarismo", dijo.

Berman explicó que el programa se dedicaría a la educación a distancia que, ante la pandemia, se ha tenido que implementar en el país. Sin embargo, indicó que ella y Ackerman discutirían sobre un tema coyuntural: la dispersión a balazos de una manifestación feminista en Cancún, y le cedió la palabra a su compañero.

Sin embargo, el conductor evadió la propuesta de Berman, hizo caso omiso, dio la bienvenida al programa al secretario, y comenzó con la entrevista sobre la educación.

Nivel de patanería... @JohnMAckerman ignora deliberadamente en vivo a @sabinaberman en el programa #JohnYSabina de @CanalOnceTV, luego de una discusión en redes sociales donde la escritora y coconductora lo acusó de tratar de apropiarse del programa y marginarla. (Sin edición) pic.twitter.com/fRXbOb8vR8 — 95,842 minutos de silencio (@Amadoelquelolea) November 11, 2020

Así, durante varios minutos el secretario abundó sobre el programa educativo y Berman apareció sólo momentáneamente a cuadro, con una expresión de clara molestia. Incluso, en un momento, se escuchó a la conductora preguntar si la cortaron.

Al terminar la respuesta de Moctezuma, la dramaturga tomó la palabra: "Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar".

Ackerman, quien se mantuvo sonriente, escuchó la respuesta del secretario: "Creo que es muy importante que lo expreses, es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver y cuando se está así, es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más a distancia".

Una vez que conductor aseguró que el micrófono estaba abierto. Berman continuó con la entrevista sobre el tema educativo.

En ningún momento Ackerman le dirigió la palabra a Berman, sólo se dirigía al secretario de Educación o al público que envió sus preguntas.

La emisión se dio así de manera tensa a lo largo de una hora. En el momento de dar la palabra al público para realizar preguntas al secretario, un joven maestro preguntó sobre por qué no se tomaban modelos educativos de otros países como Finlandia, para aplicarlos al país.

Con ironía, Ackerman celebró que la pregunta haya sido "bien planteada" y que, por eso, podría invitarlo a ser conductor de la emisión. Berman, se rió.

El programa finalizó con una despedida que hizo Ackerman agradeciendo al secretario su participación y despidiéndose del público, y evadió cualquier intercambio con su compañera. La producción de Canal Once tampoco dio espacio a la conductora para despedirse.

En redes sociales la audiencia se ha dividido en las opiniones, entre quienes apoyan a la dramaturga y quienes se solidarizan con Ackerman, pero también hay usuarios que han reprobado la actitud de ambos conductores.