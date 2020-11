Angélica Fuentes asevera que Jorge Vergara la amenazó

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, quien fuera dueño del Guadalajara, reveló que el empresario la amenazó de echarle a toda la afición de Chivas en su contra, la culpó de haber contraído su enfermedad (Parkinson) y que no era la madre biológica de sus hijas.

En entrevista al programa "La Saga", Angélica Fuentes dio a conocer detalles de lo que vivió con Vergara, fallecido en Nueva York en noviembre del año pasado.

"Mi abogado me decía que había una gran cantidad de amenazas de parte de él, que me iba a echar a toda la afición de Chivas; que me iba a echar encima a todos los distribuidores de Omnilife y se iba a encargar de que me corrieran de todos los consejos donde estaba. En México le hicieron caso en todos, en Estados Unidos no".

La culpó de la enfermedad que lo alejó de los reflectores en los últimos años de su existencia. "No aceptaba que tenía Parkinson rígido, arrastraba la pierna, no movía el brazo. Decidió culparme a mí por un mal físico. Con eso se escudó detrás de eso".

Agregó que huyo a Texas, porque "él quería que perdiera a mis hijas, son tus hijos sin importar de quiénes son los óvulos".

En el juicio, el presidente del Guadalajara dijo ante el jurado, "que yo no era la mamá biológica de mis hijas, que me hicieran una prueba de ADN para que me las quitaran para siempre, porque no quería que tuviera ni siquiera el derecho a tener una llamada telefónica con ellas".