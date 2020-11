Arath de la Torre y Escorpión Dorado sorprenden en ¿Quién es la máscara?

La noche del domingo se transmitió la quinta entrega del programa de Televisa, ¿Quién es la máscara?, donde el actor Arath de la Torre y Escorpión Dorado sorprendieron tras ser descubiertos detrás de sus personajes.

Itatí Cantoral fue la investigadora invitada en este episodio, quien acompañó a Yuri, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Consuelo Duval en la especulación sobre la identidad de los famosos participantes.

Los tres personajes que estuvieron en el primer combate fueron “Unicornio”, “Oso Polar” y “Xolo”.

“Unicornio” cantó Rolling in the Deep, clásico de Adele, mientras que un cómico “Oso Polar” se inclinó más por el reggae y “Xolo” volvió a la música pop con un cover de Carlos Vives.

Entre los candidatos que los investigadores propusieron como posibles personajes detrás de las máscaras estuvieron el vocalista Gil Cerezo de Kinky, el actor y conductor Faisy, el también músico Leonardo de Lozanne de Fobia y el actor Arturo Peniche, sin que ninguno acertara.

El panel de investigadores decidió salvar a “Oso Polar”, mientras que el público asistente quiso que “Unicornio” siguiera en la contienda. Con “Xolo” eliminado el autóctono perro mexicano tuvo que mostrar su rostro, siendo Arath de la Torre la personalidad detrás del disfraz.

El segundo combate continuó con “Disco Ball” interpretando Blinding Lights, tema popularizado por The Weeknd. “Cerbero”, el ser mitológico de tres cabezas, decidió cantar un tema de Ylvis, The Fox (What Does The Fox Say?). “Jalapeño” optó por algo más tradicional, al cantar Tantita pena, canción de Alejandro Fernández.

La mesa de investigadores propuso a Jaime Camil, Zague, David Zepeda y Alfredo "Potro" Caballero como los posibles famosos detrás de la máscara. Después de las propuestas salvaron a “Disco Ball”.

Enseguida tuvo lugar el duelo máscara contra máscara, con Vuela más alto de OV7. El público salvó a “Jalapeño”, por lo que “Cerbero” tuvo que dar a conocer su cara. Pero detrás de las tres máscaras de “Cerbero” había una máscara más; la del Escorpión Dorado, con su máscara dorada cubriendo buena parte de su rostro.

El famoso youtuber sorprendió por la capacidad de cambiar su voz.