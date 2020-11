Clienta escupe a empleado de negocio

La tarde del viernes se registró un altercado en el exterior del negocio denominado Herbolaria San Rafael de Piedras Negras, entre una clienta proveniente de los Estados Unidos y trabajadores del establecimiento; debido a que la primera se molestó porque no le permitieron ingresar con la persona que acompañaba. Los ánimos subieron de tono cuando, presuntamente, la mujer se quitó el cubrebocas y escupió en el rostro del empleado.

María Eugenia Mendoza, propietaria del mencionado negocios, relató a Noticieros Rancherita del Aire el incidente registrado en el acceso principal del negocio e hizo un llamado a la población, pero en particular a quienes vienen de la Unión Americana para que respeten los lineamientos que les han establecido, pues algunas no lo hacen.

Estableció que las reglas que tienen es que pase una persona por familia y solo se permite que cinco clientes estén en el interior del establecimiento; sin embrago, la señora norteamericana señaló que no estuvo de acuerdo y quería entrar, por lo que comenzó a insultar a las trabajadoras.

"Salió mi hijo, le dijo que qué le pasaba, que se controlará, que dejara que saliera su hija y ella entrará para que comprara. No le importó, se exaltó demasiado, se quitó el cubrebocas y lo escupió en el rostro; después de allí mi hijo se enoja y empiezan a discutir", detalló la propietaria del establecimiento.

María Eugenia Mendoza manifestó que viene gente muy educada de Estados Unidos, pero que hay algunas personas muy groseras, que vienen con la mentalidad de que allá entran todos, que no les exigen cubrebocas; sin embargo estableció que aquí es una situación muy diferente.

"Incluso, las reglas que tenemos, si no las cumplimos podemos tener multas. Entonces, nada más quisiera una comprensión muy grande de las personas que vienen de Estados Unidos; y que sepan muy bien que puede entrar una persona por familia, porque a veces vienen muchas personas y muy groseras.

Estadounidense niega haber escupido y señala agresión del personal de herbolaria

Irma Chapa, quien reside en Dallas en Texas, dio a conocer a través de la estación de radio La Rancherita del Aire, que luego de años de no venir a México fue objeto de maltrato físico y como verbal este viernes, al acudir a la Herbolaria San Rafael en Piedras Negras y por lo cual, se va con una muy mala experiencia.

Relató que se encontró a una amiga, le pidió un raid y realizaron juntas el viaje a Piedras Negras, acudiendo ambas al establecimiento ya mencionado; sin embargo, le negaron el paso porque la empleada que se encuentra en el filtro de la entrada le dijo que no podían pasar familiares.

Pese a señalarle que no eran familiares, aún así no le permitieron el acceso y al permanecer en el exterior, vio que le dieron el pase a dos personas más y cuestionó el proceder del personal del negocio; iniciando la discusión. Señaló que posteriormente, la empleada ingreso al establecimiento y regresó con un hombre.

"Yo estaba parada en la orilla de la puerta, el hombre me dio un aventón y cerró la puerta y yo le dije: porque me avientas, entonces se le soltó la boca, se salió el hombre, me quitó de allí a puros puchones y esta una rampita para subir personas discapacitadas, me aventó contra la pared y me siguió guantoneando y le dije: porque me pegas", narró Irma Chapa.

La ciudadana norteamericana señaló que le dio mucho coraje y le dio de bolsazos al hombre, además de cuestionarle porque la agredía y le advirtió que era una persona discapacitada; además de negar que le haya escupido en el rostro.