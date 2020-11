Urge IP acciones para recuperar empleos en México

Urge la implementación de medidas para la recuperación del empleo en el país, advierte Coparmex. Gustavo de Hoyos Walther señaló que el desempleo es la manifestación más dolorosa de esta crisis, en el ámbito económico, además de que los que se están recuperando, en su gran mayoría, son de menor calidad, por lo que no cuentan con prestaciones.

"Para no hablar de formalidad, teníamos más trabajos con prestaciones y ahora se están creando sin prestaciones", explicó, "es indudable que hay un gran saldo negativo de esta pandemia".

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que no se puede culpar a un Gobierno por la pandemia por COVID-19, pero sí señalar que hay otras naciones que han atendido el problema mejor que otras, y que México ha sido de los peores, tanto en el ámbito de salud, con las cifras de muertes, y desde la economía, donde menos se ha invertido, en términos porcentuales de su Producto Interno Bruto (PIB), para atender la emergencia económica.

"La responsabilidad por la debacle económica sí se le puede y se le debe atribuir, en buena medida, a los Gobiernos, y particularmente al Gobierno federal; no ha entendido el valor social que se creó cuando las empresas cierran y los trabajadores se tuvieron que encerrar también, eso tiene un valor social para evitar contagios y que el Gobierno tuviera que gastar, pero se le dejó a los ciudadanos y a las empresas el costo económico de parar la pandemia, no hubo ninguna estrategia de parte del Gobierno para contener", expresó. Dijo que en todas las reuniones que han tenido con el Gobierno se ha insistido en la necesidad de aplicar los Remedios Solidarios, los programas de Cuidado del Empleo o de Recontratación, sin embargo, la Federación ha insistido en que tiene su propia estrategia, lo que no ha dado resultados.

"La cara de la tragedia es que hoy, personas aptas para trabajar, con un historial impecable, no están logrando encontrar una oportunidad de trabajo", comentó, "hay países más chicos que México, con una economía menos sofisticada, donde hoy, si una empresa toma la recontratación por un año, se hace cargo el Gobierno del sueldo por los primeros seis meses, algo parecido a eso, pero no hay un incentivo para la recontratación".