Lagunero Aldo Peláez pone su toque a versión de La llorona

La melodía, que ha sido relacionada con la leyenda de La llorona, ha tenido bastantes versiones, la más famosa es la de Chavela Vargas y ahora un lagunero le ha puesto su estilo con el fin de que la conozcan las nuevas generaciones.

Se trata de Aldo Peláez, quien el pasado 29 de octubre lanzó el tema en plataformas digitales, acompañado de un video que de igual manera ya se ubica en Youtube, el cual ha generado buenos comentarios de los internautas tanto por el clip como por la interpretación del torreonense.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Aldo comentó que su idea de retomar La llorona surgió a raíz de un deseo de que los chavos conozcan piezas musicales mexicanas tan icónicas como lo es esta.

"Le puse mi toque especial a esta canción. Cuando escuché al tenor francés Roberto Alagna me llamó mucho la atención como esta canción es interpretada y valorada en otros países. Por lo que consideré generar mi propia propuesta".

"Como artista quiero aprovechar la temporada (Día de Muertos) para dar a conocer mi trabajo, y que la música ante estos momentos sensibles que vivimos por la pandemia de COVID-19 brinde nuevas emociones a la gente", manifestó.

Sobre el sonido que le puso a la melodía, el artista local lo definió como una fusión entre ritmos clásicos y actuales. "El estilo fue pensado en una unión entre Big Band jazz y blues con un toque pop contemporáneo. Se pueden apreciar instrumentos como piano, saxofón y una "Brass Section", entre otros".

"Al hacer mi versión pop, la idea era que siguiera conservando la letra tradicional mexicana junto con su melodía que la caracteriza tanto. Lo diferente es el estilo musical que le brindé debido a los arreglos", detalló.

En cuanto al videoclip, el cual ya rebasó las mil reproducciones, Aldo informó que contó con diversas locaciones que le dieron al trabajo final, "una gran belleza".

"La producción y edición estuvieron a cargo de Abraham Vargas y Leonardo Aguirre. Las locaciones interiores y exteriores, se llevaron a cabo en "La Pizza de la Ardilla Amarilla" y en los campos de Cempasúchil de Monterreycillo de Lerdo, Durango.

Aldo manifestó emocionado que inició su camino en los escenarios desde pequeño. Comenzó tocando instrumentos como el piano, la guitarra y las percusiones. Posteriormente ingresó al canto.

"En mi carrera como cantante, participé de solista en el Palacio de Bellas Artes Oaxaca, canté en el teatro Fernando Soler en Saltillo por parte de Artescénica y abrí la presentación del disco de un artista lagunero, José Iván.

"Así mismo, he cantado en diversas presentaciones con la Big Band Jazz Coahuila durante presentaciones en el Teatro Nazas, el Teatro Isauro Martínez, y la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Durango", contó.

Por otro lado, Aldo, quien estudia la Licenciatura en Música, externó que pronto lanzará dos sencillos de su autoría dentro del género regional mexicano.

"Es un género con el que me identifico bastante. Siempre he admirado a grandes intérpretes y compositores como Jorge Negrete, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, y me interesa mantenerlo en gran nivel. Además, es un género reconocido, apreciado y valorado a nivel mundial y quiero poner en alto a México".

En cuanto la pandemia y los estragos que ha dejado en la industria del entretenimiento, Peláez dijo que tiene fe en el que panorama mejorará ya que las presentaciones en línea nunca serán iguales a las presenciales.

"Los músicos nos desempeñamos ante una audiencia, en donde expresamos nuestros sentimientos a través de un instrumento o la voz y aunque se han creado medios para mostrar nuestro trabajo, como los conciertos vía streaming, nada iguala la emoción de un encuentro presencial del artista con su público".

Más de Aldo

Quiere destacar a nivel nacional

Desde chico comenzó a tocar instrumentos como la guitarra.

A los 13 años se aventuró en el canto.

Fue miembro del Taller de Ópera de Coahuila, y actualmente está preparando dos sencillos inéditos del género regional mexicano.

Ha cantado con la Big Band Jazz Coahuila.

También es compositor.