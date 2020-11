Édgar Aguilera y Sergio Ramírez, artistas del color

Una cara lavada y una melena son los lienzos que estos laguneros utilizan para plasmar su trabajo. Se trata del maquillista Édgar Aguilera y el colorimetrista Sergio Ramírez, quienes con su trabajo han puesto en alto el nombre de la Comarca Lagunera.

Édgar contó que su historia en el mundo del maquillaje comenzó hace diez años, cuando estudiaba y alguien le dijo que tenía grandes habilidades con las manos, que sus conocimientos podrían ser usados para plasmar grandes trabajos con el uso del color.

"Este mes voy a cumplir 10 años de carrera; yo empecé con esta parte creativa del maquillaje porque mis estudios siempre fueron relacionados con el arte, estudiaba diseño gráfico, diseño de interiores, y un día alguien me dijo que tenía mucha habilidad con los colores, que por qué no lo adaptaba al maquillaje, y fue así que en el 2008 hice un cambio radical en mi vida y decidí llevar el círculo cromático a las mujeres. Domino perfectamente el color, sé perfectamente los contrastes, las tonalidades, colores fríos, colores cálidos, lo cual me ayuda a manejarlos y adaptarlos a la moda actual en la imagen de la mujer", relató Aguilera sobre sus inicios.

Leti Madera fue quien le brindó a Édgar la primera oportunidad de maquillar para una pasarela, lo cual fue un gran estímulo para continuar aprendiendo, y a la par que crecían sus conocimientos también lo hacían las ganas de mostrar su trabajo e innovar en el mundo del maquillaje.

"Soy una persona que sabe relacionarse bien con los demás y eso me ha ayudado a abrirme muchas puertas para que conozcan mi trabajo, y gracias a él he tenido la oportunidad de colaborar en pasarelas; iniciamos haciendo el maquillaje para los desfiles de moda de importantes centros comerciales de la región, participamos con maquillaje editorial para distintas publicaciones, después toqué puertas en otros medios de comunicación donde también me dieron la oportunidad de mostrar mi trabajo. Creo que en el 2012 tuve un 'bum' en La Laguna porque en ese tiempo iniciaban nuevas generaciones en este campo y la gente me cobijó y a partir de ahí fue un parteaguas en mi carrera", narró el maquillista.

Por su parte, Sergio relató que al inicio de su carrera no la tuvo fácil, pues no contaba con los recursos para estudiar, sin embargo, eso no fue impedimento y tocó puertas con estilistas de la región que le echaron la mano.

"A mí siempre me ha gustado la belleza; veía los concursos de belleza y decía: 'qué padre, yo quiero arreglarlas, me llamaba mucho la atención el maquillaje y el cabello, y fui con el señor Julio Le Coiffure, hace más de 13 años, le dije que quería estudiar, pero no tenía dinero y él me apoyó con una beca al 100 por ciento, estuve meses trabajando sin sueldo, pero sabía que mi recompensa era aprender todo sobre maquillaje y color, la verdad estoy muy agradecido con las personas que me ayudaron, pues con todos ellos aprendí mucho ", relató Sergio.

Fue en un viaje que realizaron Édgar y Sergio donde empezaron a hablar de sus metas profesionales y se dieron cuenta de que la dupla que podía hacer tendría gran potencial, fue entonces que los dos profesionales de la belleza decidieron unir sus talentos para crear Studio 848.

"Con muchos esfuerzos empezamos a construir nuestro sueño, queríamos ofrecer algo diferente a los clientes, por eso surgió este concepto de Studio, donde ofrecemos un estudio de imagen; queríamos que cuando vinieran aquí se sintieran cómodas y salieran sintiéndose bellas, renovadas. El número es cabalístico, es numerología femenina, que nos ha traído muchas cosas positivas ", señaló Édgar Aguilera.

Pero no conformes con consolidar su trabajo en el mercado de la belleza, estos dos laguneros continúan con su preparación, siempre con el objetivo de ofrecer lo último en tendencias de maquillaje y colorimetría.

En el 2018, Édgar Aguilera viajó a Nueva York para estudiar en Nina MUA. "Esa fue una de mis metas a corto plazo, ir a prepararme en una de las mejores escuelas de Nueva York para ser un maquillista profesional completo, que es lo que falta en La Laguna para poder impulsar a esas personas que se quieren dedicar a esto y que tienen talento, pues eso me hubiera gustado, que cuando empecé hubiera alguien profesional que me pudiera aportar algo nuevo, y si ahora yo tengo la oportunidad de ayudar a los nuevos talentos, con mucho gusto lo haré. Yo me fui a Nueva York con muchos sueños y me los traje", comentó con gran emoción.

Maquillaje editorial, social, novias, artístico y caracterización FX fueron algunas de las técnicas de maquillaje que Aguilera perfeccionó durante su estancia en "La gran manzana", lo cual le ha dado un valor agregado a su talento, que lo ha llevado a trabajar con grandes personalidades y en importantes eventos.

"He tenido la oportunidad de trabajar en varios certámenes de belleza como Mexicana Universal, Miss Coahuila, Miss México, en obras de teatro como la de 2+2, donde participaron Adal Ramones, Mauricio Islas y Sabine Moussier, entre otras; gracias a esos trabajos me han llamado para realizar otros eventos privados, de los cuales más adelante podré dar más detalles.

"En lo editorial, en el 2012 tuve una colaboración con Luis Torres, uno de los mejores maquillista de México, para la revista Elle, y con algunos diseñadores como Alexis Díaz, con quien colaboramos en el maquillaje para la presentación de su vestuario para la revista Vogue.

"Y en el 2019 participé con el diseñador Benito Santos en Be Fashion San Luis Potosí, haciendo el look principal en su pasarela. También he tenido la oportunidad de trabajar con Armando Mafud y Pineda Covalín.

"Este año participé en importantes desfiles de moda de la región, como el de Cimaco Otoño/Invierno 2020. Además continúo haciendo trabajo editorial, el más reciente saldrá en próximas semanas, lo cual me tiene muy contento", externó Édgar.

El año pasado, Sergio viajó a la Ciudad de México para prepararse con expertos brasileños en balayages, donde aprendió nuevas técnicas, que aunadas a su búsqueda de las técnicas en color lo han llevado a preparar a otros profesionales fuera de la región. "He tenido la oportunidad de ir a capacitar salones profesionales en Ciudad de México y Guadalajara. Luis Torres, que es el maquillista de cabecera de Anitta, que además ha participado en Fashion Week internacionales, y tiene un gran currículum, me invitó a capacitar a su equipo y además tuve la oportunidad de realizar unos trabajos para las clientas, los cuales me dieron la oportunidad que me contactaran de otras partes de la república como Los Cabos, Monterrey, Saltillo, Guadalajara, León y otros lugares; adonde me hablen yo voy con gusto, la verdad estoy muy satisfecho de que mi trabajo sea reconocido en varios lugares. Además manejo todas las técnicas para aplicar las extensiones, y también me preparo mucho en ello, por eso ahora traemos la técnicas más novedosas a la región, que es la técnica tape. En el Instagram studio848 podrán ver nuestros trabajos", platicó Sergio.

Y el paso que sigue para estos socios es abrir su academia de belleza, con la cual esperan trasmitir todos sus conocimientos a las futuras generaciones de expertos en la belleza.

"Estamos enfocados en crear una academia diferente en La Laguna, con una proyección más internacional, abarcar todas las áreas de las bellezas; como novedad tenemos la materia de extensionismo, materias enfocadas al uso del color, y todas las técnicas de maquillajes, también se les dará cursos para llevar el lado administrativo, trato con el cliente, entre otros temas que los ayudarán en su vida profesional, queremos que realicen grandes trabajos y les daremos todas las herramientas para lograrlo. Creemos que es muy importante pasar a las nuevas generaciones nuestro conocimiento y contribuir con algo al apoyo que hemos recibido de nuestros clientes y amigos, y qué mejor que potencializar el talento de los jóvenes", concluyó Aguilera.