Exhorta AMLO a Luis Videgaray a que se presente a declarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a todos los exfuncionarios que han sido involucrado en el caso Odebrecht, a que se presenten de manera voluntaria a declarar porque "el que nada debe, nada teme".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que los procedimientos judiciales no deben de ser arbitrarios y tienen que basarse en pruebas y que no se afecte por parejo "que no tengan que pagar justos por pecadores".

"No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe, nada teme.

"Y también, si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos que no deben de ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, se tiene que integrar las averiguaciones, el juez tiene que -si lo amerita- autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho de amparo. En fin, son juicios que pueden tardar tiempo, y no debemos de alarmamos, si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, se termine con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea a rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores", dijo en Palacio Nacional.

Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, quien está relacionado con el caso Odebrecht, porque consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no integró de manera adecuada la solicitud.

"Sí me informó de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo", dijo el Ejecutivo.

El periodista Carlos Loret de Mola adelantó que la Fiscalía presentó una solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray Caso, pero no fue aceptada por lo que se "replegó para rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la orden".