En vilo, resultado de elecciones

Con el cierre de las urnas en las Islas Aleutianas en Alaska se dio por concluida la jornada electoral en Estados Unidos a la par de que el Colegio Electoral comenzó a pintar los estados en favor del demócrata Joe Biden o el presidente republicano Donald Trump.

El cierre del Colegio Electoral se desarrolló sin novedades, principalmente en bastiones demócratas como California, Oregon, Washington, Nueva York, Virginia e Illinois, así como en el de los republicanos, principalmente Texas, Florida, Ohio y Missouri.

Cabe recalcar que estados clave como Arizona, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin aún no definían sus resultados y se espera que el ganador de la presidencia podría tardar algunos días, puesto que el voto anticipado por correo lleva un proceso distinto en esos lugares.

Sin embargo, las tendencias, de acuerdo con la cadena CNN, Univisión, el diario The New York Times, The Washington Post, entre otros, mostraban que en Arizona tenía ventaja Joe Biden, mientras que en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin eran virtualmente para Donald Trump.

Pese a la relativa calma con la que se desarrolló la última jornada de votaciones, al caer la noche se presentaron protestas en diversos puntos del país, las cuales en su mayoría fueron pacíficas y en contra del presidente Trump.

En Washington D. C. más de mil personas que protestaban contra el presidente se reunieron el martes por la noche en la plaza Black Lives Matter, a una cuadra de la Casa Blanca, mientras cientos más marchaban por partes del centro de la capital estadounidense, en ocasiones cortando el tráfico y lanzando fuegos artificiales.

También se registraron protestas aisladas en lugares como Seattle o la ciudad de Nueva York, aunque no había indicios de violencia grave o disturbios generalizados en las primeras horas tras el cierre de urnas.

A la par de las manifestaciones también se presentaron celebraciones sobre los resultados que se iban dando a conocer, como en el caso de Florida, donde la consigna "Cuba, Cuba, Libertad, Donald Trump" resonó en la Calle Ocho de la Pequeña Habana desde antes de que se supiera que el empate entre ambos candidatos se había tornado una victoria.

Los cubanos de Miami-Dade celebraron en el tradicional café Versailles el triunfo en Florida del presidente que prometió en esta campaña no permitir que Estados Unidos se convierta en un país "socialista" como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y acusó a Biden de ser amigo de los regímenes de esos países.