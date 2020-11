Me han faltado al respeto: AMLO sobre gobernadores federalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores de la Alianza Federalista le han faltado al respeto, por lo que manifestó que se debe de cuidar la investidura presidencial y no involucrarla en asuntos electorales.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que no ha recibido la carta que le envió la Alianza Federalista donde le solicitan una reunión en busca de que en el Presupuesto de Egresos de 2021 ningún estado reciba menos recursos que el año pasado.

"No la he recibido, pero se les está atendiendo, tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación. Lo que yo no quiero es que se vaya a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde. Tiene que haber una relación de respeto", aseguró el mandatario.

Los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que dejaron atrás la politiquería y no buscan fines electorales, pero sí exigieron diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes del 15 de noviembre, que es cuando se aprueba el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, para que no haya recortes y cada estado reciba lo que sus ciudadanos merecen.

Los también conocidos como gobernadores opositores dijeron que agotar los plazos para el diálogo democrático lastima el federalismo, por lo que urgieron el encuentro con el titular del Ejecutivo para manifestarle de viva voz su propuesta y que reciban un trato justo las familias de cada entidad federativa.

También hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que, en un ejercicio histórico de autonomía y democracia, dejen de lado las líneas partidistas y actúen a favor de los intereses de quienes representan: los mexicanos de todo el país.