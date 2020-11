En riesgo, ventas sin digitalización en la Comarca Lagunera en el Buen Fin

El rebrote de COVID-19 en la región Lagunera pone en riesgo el Buen Fin para los micro y pequeños negocios que no tienen un plataforma digital, ante la posibilidad de cierre o la limitación de horarios para brindar el servicio, por lo que la Canaco hace un llamado a la ciudadanía a reducir la movilidad.

"El Buen Fin es un evento que se tiene que desarrollar, pero sí se pone en riesgo para los micro y pequeños negocios que no puedan tener una plataforma digital para vender, porque lo demás se tendría que desarrollar en línea y por medio de algunas otras disposiciones, hago énfasis: estamos a tiempo de corregir y hacer un llamado a la ciudadanía en general para que podamos disminuir los contagios de aquí al próximo lunes", dijo Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón.

En lo que corresponde a La Laguna de Durango, se verá afectada con el cambio del estado de semáforo epidemiológico a rojo, debido al alza en contagios, por lo que las autoridades pidieron el cierre de los negocios no esenciales hasta el 17 de noviembre, mientras que el Buen Fin sería del 9 al 20 de noviembre, es decir, abarcaría la mayor parte de este periodo de descuentos.

León Reyes Rosales, presidente de la Canaco en Gómez Palacio, dijo que el Buen Fin es la esperanza de todo el comercio en México para mejorar las ventas, que a lo largo de todo el año han sido afectadas por la contingencia sanitaria, sin embargo, cerca del 20 por ciento de los negocios en este municipio podrían ser catalogados como no esenciales y ser obligados a cerrar, por lo que tendrían que ofrecer su mercancía a través del internet y las redes sociales.

En Torreón, Cuerda Serna dijo que se espera una derrama económica importante con el Buen Fin y, posteriormente, con la temporada navideña, por lo que la expectativa podría ser buena para los comercios en la recta final del 2020, sin embargo, esto dependerá del comportamiento en los contagios.

"Todas las expectativas que podamos tener no se van a llevar a cabo si no nos cuidamos", dijo.

"Es un esfuerzo de la ciudadanía en general, no de unos sí y otros no, este fin de semana vimos el ejemplo más claro de lo que puede pasar con las fiestas, con las reuniones sociales, creo que debemos, todos, echarle ganas en esto, no es posible sin la cooperación de la ciudadanía en general, vamos a tener un rebrote y un problema económico muy fuerte en la región si se llegan a dar los cierres", expuso.

Las fallas que puedan presentar las tiendas en línea durante el Buen Fin 2020 significarán pérdidas de 5 % en ventas cada día, según datos de Panduit.

“En este tipo de eventos, los retailers deben prepararse adecuadamente, ya que en el pasado hemos observado que las pérdidas por cada hora que una tienda online falle pueden representar hasta el 5 % de las ventas totales del día, aunque esta cuente con tienda física. En las circunstancias actuales este porcentaje podría aumentar”, comentó Marco Damián, Territory Account Manager en Panduit. En un comunicado, la empresa señala que los centros de datos y proveedores de internet serán clave.