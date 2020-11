Pedirá AMLO informe de arresto de Cienfuegos tras elección en EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que esperará a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para solicitar toda la información relacionada a la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, pedirá datos sobre la relación de Cienfuegos con el exprocurador de Nayarit, Edgar Veytia, detenido y condenado a 20 años en el país vecino por nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno pedirá que se informe de la manera en que se dieron estas aprehensiones, quiénes son los que intervienen y los acuerdos que hay con agencias de inteligencia y seguridad en México.

"Acaba de darse un caso que pasó desapercibido, pero que va a ser revisado, seguramente, lo del procurador de Nayarit (Edgar Veytia) que lo condenaron a 20 años de cárcel porque actuó como testigo protegido, entonces es finales de septiembre, y poco después, en octubre, lo del general Cienfuegos, y toda la acusación del general Cienfuegos gira a partir de supuestos hechos cometidos o relacionados con Nayarit.

"Nosotros vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto, ahora no porque estamos cuidando de no meternos en la parte electoral, como no debemos de hacerlo, pero ya hoy en la noche se va a votar o el tiempo que lleve el proceso electoral y tenemos que revisar todo esto: ¿Cómo es que se dan aprehensiones? ¿Quiénes intervienen? Y los acuerdos que hay de los agentes que actúan en México".

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró el agradecimiento al gobierno de su homólogo Donald Trump quien, aseguró, ha sido respetuoso con la soberanía de México y su gobierno no ha participado en acciones encubiertas en nuestro país.

"Nosotros tenemos que agradecer, repito, ya lo he dicho, que el presidente Trump ha sido respetuoso, no se han interferido, no han participado en acciones encubiertas, o no ha habido acuerdos, no han intervenido y ellos han sido respetuosos.

"Sin embargo, hay temas que requerimos sobre esa relación, solo estamos esperando que pasen las elecciones", indicó.